Félelmetesebb az Alien: Romulus, mint gondolnánk

Az Alien: Romulus magas színvonalon ad meg mindent, amit a néző az Alien-filmektől vár. Nyálkás, furcsa fejű űrlényeket, akiknek a szájából kijön egy kisebb fej félelmetes fogsorral, pókszerű lényeket, amelyek mindenkibe belerakják a szörnyeteget (leginkább szájon keresztül), csendet (a halál csendjét) és ordítást, rettegést és ijedtséget, utolsó pillanatban érkezést és lemaradást az utolsó pillanatról. Megkap a néző mindent, amit csak egy ilyen sci-fi horrorfilmtől remélhet, hogy aztán a moziból kilépve elfelejtsen mindent, mert a műfaj leginkább az adott pillanatban való feloldódást kínálja, legalábbis eleinte úgy volt, aztán jött A nyolcadik utas: a Halál, és soha többé nem szabadult tőle senki.

Alien: Romulus

Fotó: Fórum Hungary

Az Alien: Romulus legalább olyan félelmetes, mint A nyolcadik utas: a Halál

A világ 1979-ben (a magyarok 1981. január 15-én) szembesülhettek azzal, hogy a halál mennyire közeli is tud lenni. Mindenki emlékszik arra az ikonikus jelenetre, amikor ott liheg Sigourney Weaver, a filmbéli Ripley hadnagy arcába az a félelmetes, nyálas szörnyeteg, sokan még ma is visszatartják a lélegzetüket, amikor eszükbe jut ez a jelenet. Annyit el lehet árulni, hogy a Romulusban megint csak részesülhet mindenki az arcba lihegő élményben, és meg kell hagyni, hogy a film rendezője Fede Alvarez kitett magáért, talán még ijesztőbb itt minden, mint amilyen ijesztő valaha is volt. A hangulat is kellően sötét, eleinte kicsit olyan, mintha a Szárnyas fejvadászba csöppentünk volna, de aztán mindez hamar elmúlik, és marad a közönyös űr, az üres űrhajó és a szörnytől menekülő űrhajósok.

Alien: Romulus

Fotó: Fórum Hungary

Azt meg kell hagyni, hogy a mostani rész főszereplője, Cailee Spaeny nem éppen egy született Sigourney Weaver, de a Polgárháború című filmben Kristen Dunst mellett már bizonyított, hitelesen tud rettegni és túlélni, ez pedig egy jó Alien-film esetében elengedhetetlen.