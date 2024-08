Itt a magyarázat: ezért szeretjük a cápás filmeket

Öt évtizede indult a cápás filmek térhódítása a moziban, amikor 1975. június 20-án az amerikai mozik bemutatták Steven Spielberg nagyhatású, minden idők legjobb horrorfilmjei között számon tartott A cápa című filmjét. Spielberg tengeri horrorja minden túlzása mellett egy csekély, de nagyon is valós veszélyt és valós félelmeket állít a középpontba, azaz a strandolók között megjelenő cápa támadását. Bár már A cápa előtt is készültek elvétve cápás filmek (pl. a Killer Shark c. 1950-es B-film vagy Roger Corman nyolc évvel későbbi rendezése, a She Gods of Shark Reef), Spielberg filmjében a horror és a tömegszórakoztatás magasabb szintre lépett, a siker pedig újabb és újabb cápás filmeket eredményezett: ma már közel 200 ilyen filmet forgattak (zömét A cápa sikere után), szinte minden műfajban és változó minőségben ugyan, de azért nem egy blockbuster (vagy esetenként a szerényebb költségvetését kiemelkedően megsokszorozó) található a listán A cápa mellett, ráadásul több műfajban: Cápamese, Meg - Az őscápa, A mélység, Nyílt tengeren, Háborgó mélység. Ami a horrort illeti, a cápák akkor is képesek a közönségcsalogatásra, ha az alkotók eszement ötletei miatt a cápák mindenféle mutáción mentek keresztül (Cápaember, Hatfejű cápa, A szörnycápa, Atomcápa) vagy a levegőből, esetleg a hegyekből támadnak (Sharknado, Lavinacápa). De vajon miért népszerűek a cápás filmek?

A cápa: nem csak a cápás filmek legjobbja, de az egyik legnépszerűbb horror is

Cápafóbia: egy valódi félelem

A cápáktól való rettegésnek a pszichológiában hivatalos neve van: galeofóbia (a görög galeo [cápa] és fóbia [félelem] szavakból). A mentális zavarok diagnosztikai kézikönyve szerint a galeofóbiában (vagy magyarul: cápafóbiában) szenvedő páciens kifejezett félelmet vagy szorongást mutat a cápákkal szemben, ami életminőségének romlásához vezet. A cápafóbia hátterében egy ősi ösztön áll: abból fakad, hogy az emberek az ősidőktől kezdve megpróbálták elkerülni a csúcsragadozókat, köztük a cápákat, ami elengedhetetlen volt fajként több százezer éven át tartó túlélésünkhöz.

Azaz, míg az ilyen irányú mentális zavaroktól mentes nézőben a cápa látványa az ősi ösztönt hívja életre, a cápafóbiában szenvedő nézőben (ha egyáltalán hajlandó beülni egy ilyen filmre) az éles fogak és hatalmas állkapcsok láttán felerősödik a páni félelem, és komolyan veszi a látottakat, tartósítva és súlyosbítva a mindennapokban alaptalan rettegését a cápáktól (a cápafóbia statisztikailag ugyanis nem reális, még a tengeren sem: a PETAnemzetközi állatvédő szervezet jelentései alapján 100 millió megölt cápára kevesebb mint 10 halálos cápatámadás jut) – azaz, míg az átlagnéző számára az olyan agyament filmek, mint a Sharknado vagy az Atomcápa egyszerűen csak egy irracionális és igénytelen mozgókép, addig egy súlyos cápafóbiában szenvedő esetében az eltúlzott félelmeinek ábrázolása.