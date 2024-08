Amikor Alain Delon kezében volt minden

Az Adel égisze alatt forgatott krimik között minimum háromban kimondva is viszonyítási alap Melville filmje, ebből kettőt maga Delon rendezett: az Egy zsaru bőréért (1981) címűt Delon egyenesen „J.P.M-nek”, azaz Jean-Pierre Melville-nek ajánlotta, míg A kíméletlenben (az 1983-as film ajánlója: „mesteremnek, René Clement-nek”) egy jelenetben szinte indokolatlanul feltűnik A szamuráj fontos motívuma, a madárkalitka, és hogy az utalás egyértelmű legyen, meg is szólal az 1967-es film zenéje. És ott a személyes vallomás, a „fiamnak, apámnak” ajánlott Átjáró élet és halál között, ahol a videóüzenetben azt mondja Delon a könnyező fiának: „ne sírj, David, a szamurájok nem sírnak – és mi mind a ketten szamurájok vagyunk”.

Egy zsaru bőréért (Alain Delon és Anne Parillaud)

Fotó: UGC

Az efféle privát filmtörténeti utalások hemzsegnek az Adelnál készült Delon-filmekben, főleg azokban, amelyeknek már forgatókönyvírója is volt (összesen 10 ilyen van, ebből 7 készült az Adel Productions-nál). Delon 1976-ban kezdte kiterjeszteni „szerzői” pozícióját, amikor a rendre személyes ihletésű történeteket megfilmesítő egykori gengszter José Giovanni Mint a bumeráng című, „drogos fiú – egykori bűnöző és gazdag nemtörődöm apa” témájára felfűzött bűnügyi dráma egyik forgatókönyvírójaként saját magára fazonírozta a szerepét. Márpedig Delon forgatókönyvírói tevékenységének az az egyik legfontosabb jellemvonása, hogy Delon íróként elválaszthatatlan Delontól, a producertől, aki az 1980-as évektől fogva már leginkább olyan filmekben lett érdekelt, amelyek mindenképp nagy bevételt (és egy alkalommal, A mi történetünk esetében hatalmas művészi sikert: a színészi César-díjat) produkálnak (némely korábbi kiváló filmje, mint például a tévéerőszak veszélyeire húsba maróan figyelmeztető Vigyázat, a gyerekek figyelnek! érthetetlenül és méltatlanul szerény nézőszámmal futott a mozikban).

Míg korábban évente minimum két, de akár 5 filmet is forgatott (1971 és 1973 is ilyen volt), Delon 1980 és 1993 között (utolsó mozis produceri éve) összesen 15 filmben szerepelt, ebből 11-nek volt a producere, 9-nek forgatókönyvírója és kettőnek (meg egy félnek) a rendezője. A visszafogott tempót a hasonlóan producerkedő Belmondótól leste el, aki egyre kevésbé tört művészi babérokra, de évi egy "kényelmes" filmjével garantáltan fenntartotta a kiugróan magas közönségfigyelmet. Delon viszont nem akart versenyezni sem Bébel humorával, sem pedig nyaktörő kaszkadőrmutatványaival – ezért annál a műfajnál és annak a szerepkörénél maradt, amelyről biztosan tudta, hogy közönségsikerre számíthat, miközben megfogalmazhat benne némi társadalomkritikát (amit ha valamiért úgy adódik, nyugodtan le is tagadhat).

Gyors egymásutánban megfilmesítette (forgatókönyvíróként is) az 1970-es és 1980-as évek legjobb francia krimiírójának, Jean-Pierre Manchette három regényét: Három felesleges ember (1980, r.: Jacques Deray), Egy zsaru bőréért, illetve A sokk (1982, r.: Robin Davis – és a rosszul megválasztott rendező hibáit korrigálni igyekvő Delon, aki nem tüntette fel magát a stáblistán). Az egyikben egy véletlennek köszönhetően politikai összeesküvés szereplőjévé váló pókerjátékost, a másikban rendőrből lett magánnyomozót, a harmadikban a szervezett bűnözés hálójából menekülni igyekvő bérgyilkost alakít – csupa olyan figura, és csupa olyan történet, amelynek filmes origója A szamurájban keresendő, már csak azért is, mert mindháromban a főhős fokozatos társadalmi és fizikai izolációjának lehetünk szemtanúi.

Apró kitérő: Delon ekkoriban sok rossz kritikát kapott, amelyekből az egyébként is filmes utalásokkal (Belmondo, Burt Lancaster, George Cukor...) telepakolt Egy zsaru bőréért-ben két alkalommal is rosszmájúan idéz, egészen pontosan egyes írások rossz nyelvtanát állítja pellengérre, amikor a film magánnyomozó főhőse kijavítja beszélgetőpartnere hibáit (a magyar szinkronban: „rövid dióhéjban ennyi” – „csak röviden...vagy röviden, vagy dióhéjban”, illetve „el-e vállalná” – „elvállalná-e”).

A Három felesleges ember egyértelmű közönségsiker lett, csak Franciaországban több mint 2 millió nézője volt, az Egy zsaru bőréért 2,3 millió francia nézőt érdekelt (a francia filmek közül csak a Belmondo-siker A profi előzte meg), A sokk másfél milliós francia nézőszámát viszont a párizsi kritikusok már bukásként ítélték meg, és olyasmiket írtak, hogy Delon nárcisztikus, aki „nem játszik, hanem összefoglalja, hogy mit képes eljátszani”, szinte összhangban a sztár magánéletén, ezúttal a nála 25 évvel fiatalabb Anne Parillaud-val való kapcsolatán csámcsogó pletykasajtóval.

Delon ezután rendezte meg a szintén film- és krimitörténeti utalásokban (A profi, Columbo, Maigret felügyelő...) gazdag, André Caroff regényéből készült A kíméletlent, egy klasszikus gengsztertörténetet, amelyben egy szabadon bocsátott rabló kalandján keresztül mutatja be (és mondja ki) a régi világ erkölcsének szétporladását, és amelyben – az egyik jelenetben a zene eszközével meg is idézett – Egy zsaru bőréért után ismét Parillaud-t választotta partneréül (és talán, csak hogy hergelje a pletykasajtót, egy ágyjelenet után nem éppen bűnbánó, sokkal inkább bánatos tekintettel meg is jegyzi neki: „szinte még gyerek vagy”).

A kíméletlen

Fotó: UGC

A filmre ismét több mint 2 millió francia néző volt kíváncsi – de Delon felhagyott a rendezéssel, helyette finanszírozta karrierje utolsó szakaszának egyik legnagyobb színészi sikerét, A mi történetünk-et, aztán harmadmagával megírta egy újabb Delon-krimi, a 2,5 milliós siker Egy zsaru szava (1985, r.: José Pinheiro) forgatókönyvét, majd jött az Átjáró élet és halál között forgatókönyve és főszerepe. Ami két évig afféle búcsúnak is beillett volna (legalábbis az író-producer Delon karrierjében), de 1988-ban a Jean Gabin emlékének ajánlott Ne ébreszd fel az alvó zsarut! (r: José Pinheiro) lett a végső búcsú, legalábbis attól a karaktertől, amelyet (legyen szó zsiványról vagy zsaruról) minden saját gyártású krimijében A szamuráj magányos főhőséről (is) mintázott, és akiben valóban ott van a nagy előd, Jean Gabin sokszor tragikus kérlelhetetlensége (a film egyébként az Egy zsaru szavának átdolgozása – mindkettő Frédéric H. Fajardie regényéből készült, mindkettőben egy magányos rendőr kerül szembe egy jól szervezett, rendőri irányítás alatt álló fasiszta halálbrigáddal).

A Ne ébreszd fel az alvó zsarut! tematikai, narratív és vizuális szempontból is lezárása lett annak a „filmciklusnak”, ami a Három felesleges emberrel indult. Ezt követően Delon még három mozifilmnek volt a producere, ebből kettőnek társ-forgatókönyvírója is. A tánciskolában játszódó erotikus thriller Dancing Machine (1990, r.: Gilles Béhat) – amelynek fáradt, botra támaszkodó balettművésze részben a szintén általa finanszírozott Schnitzler-adaptáció, az 1992-es Casanova visszatér címszerepének előtanulmánya – nem volt rossz volt, de megbukott.

A Gilles Perrault regényéből készült Egy bűntény (1993, r.: Jacques Deray) kifejezetten izgalmas bűnügyi dráma, amelyben egy védőügyvéd (Delon) és egy kettős gyilkosság vádlottja (Manuel Blanc) feszül egymásnak a tett színhelyén, egy lakásban, ahol egyetlen éjszaka alatt próbálja meg bizonyítani bűnösségét és ártatlanságát ügyvédjének a frissen felmentett anya- és apagyilkos. Generációs ellentétek, elfojtott érzések, dupla fenekű lelkiismereti dráma, mélyfúrás az emberi pszichébe, a bőr alá is beköltöző nyughatatlanság egy minimális eszközökkel dolgozó, alapjaiban egyetlen helyszínre és két színészre szorítkozó, mégis folyamatosan feszültségben izzó filmben – az akkor 58 éves Alain Delon kiváló érzékkel, stílusosan búcsúzott producerként és íróként a mozitól. Az Egy bűntény a végső védő- és vádbeszéd, amelyben Delon a mindennapoknak azokról az erőszakmorzsáiról szónokol, amelyek összegyűlnek, amíg végül hegyek lesznek belőlük.