Phil Collins lánya újra hódító útjára indul – már látható az Emily Párizsban 4. évada

Míg az eddigi évadok középpontjában a fiatalok sok problémával bíró szerelmi élete volt, addig a negyedik évadban egy me too-ügy borzolja a kedélyeket. A sorozatra mindig is jellemző volt, hogy drága és nagyon látványos ruhákban pompáznak a szereplők, ez most is így van, és bár teljesen hiteltelen sokszor, hogy ennyire fiatalok ilyen drága ruhákat megvennének, a filmnek nem is a realizmus az igazi érdeme, hanem sokkal inkább az, hogy a fontosabb szereplők lelki problémáit megpróbálják a nézők elé tárni.