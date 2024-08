Wednesday szobatársa nyomozni kezd a Jó kislányok-trilógia első részében

A Jó kislányok kézikönyve gyilkossághoz című filmsorozat a Netflixen két okból lett igazán megérdemelten sikeres. Az egyik az, hogy nemcsak a könyvet, amelyből készült a film, de a forgatókönyvet is nagyon jól megírták, a másik ok pedig az, hogy a főszereplő “jó kislány”, vagyis Pip Fitz-Amobi szerepére megtalálták Emma Myerst, akit a Wednesday-sorozatból már ismert a közönség – ő volt Wednesday (Jenna Ortega) szobatársa –, és akiről kiderült, hogy jó érzéke van a színészkedéshez.

Jó kislányok kézikönyve gyilkossághoz

Fotó: Netflix

A Jó kislányok kézikönyve gyilkossághoz egy olyan sikerkönyvből készült, amit több mint 7 millióan olvastak

A 31 éves írónő, Holly Jackson könyve 2019-ben jelent meg, amely rövid időn belül nemcsak a kritikusok, de a közönség elismerését is kivívta. A második részre csak egy évet kellett várni, magyarul Jó kislányok, rossz viszonyok címmel jelent meg, a harmadik rész pedig 2021-ben Halott kislány a jó kislány címmel. És ahogy manapság divat az igazán sikeres alkotások terén, egy évvel a harmadik rész után megjelent az előzménytörténet is: A Jó kislányok első gyilkossága. A könyvet az elmúlt öt évben 40 nyelvre fordították le, és több mint hétmillió példányban kelt el, ami kifejezetten azért is érdekes, mert egy ifjúsági regényről van szó.

Az alkotók a megfilmesítés során láthatóan törekedtek arra, hogy megtartsák Pip jellemének bonyolultságát. Emma Myers ügyesen játszotta el egyrészt a lelkiismeretes és szorgalmas, valamint nagyon okos diáklányt, másrészt viszont egy önfejű és mindemellett bátor, kicsit sem félő hőst, aki akkor sem riad vissza, ha valóságos gyilkosok fenyegetik életét.

A világirodalom két nagy klasszikusára is történik utalás mind a filmben, mind a regényben. Az egyikre szinte minden fontosabb pillanatban, Agatha Christie hatása jó értelemben van jelen.

Jó kislányok kézikönyve gyilkossághoz

Fotó: Netflix

A cselekmény szövevényessége a gyanúsítottak személyiségjegyeinek adagolása egyértelműen a krimiírás koronázatlan királynőjét idézi emlékezetünkbe. Sir Arthur Connan Doyle két főszereplőjét, Sherlock Holmest és Watsont pedig több alkalommal is emlegetik, mert Pip talál egy társat a nyomozáshoz, a gyilkossággal vádolt fiú (akinek ártatlanságát próbálják bebizonyítani) öccse személyében. Megy is rendesen a vita kettőjük között, hogy ki Sherlock és ki Watson, bár a nézőknek az első pillanattól kezdve egyértelmű.