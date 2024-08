A Kleo sorozatban nem éppen szexszimbólum a kémnő – viccesebb és véresebb a második évad, mint az első

A Kleo-sorozat sikere sokrétű. Egyrészt egy fekete komédiáról van szó, amely során kigúnyolnak szinte mindent, aminek köze volt a szocialista diktatúrához, másrészt jól működik a bosszúfilmekre jellemző dramaturgia is, vagyis olyan az egész, mintha a Kill Bill-t és Bacsó Péter A tanú című filmjét összekevernénk, bár az is az igazsághoz tartozik, hogy A tanú kétségtelenül viccesebb, mert még feketébb a humora. Mindenesetre már a színészválasztás is szembetűnő, mert Kleót alakító Jella Haase nagyon más karakter, mint mondjuk Jennifer Lawrence a Vörös verébben vagy Angelina Jolie a Salt ügynökben, de nem is olyan, mint Rebecca Ferguson a Mission: Impossible legutóbbi három részében. Jella Haase egy kis tömzsi lány, és nem az a bombázó femme fatale-típus, amelyet a Mata Hari kémkaraktere óta megszokott a közönség. 1921-ben Asta Nielsen volt a csábító Mata Hari, 1931-ben Greta Garbo, aki filmtörténelmet írt alakításával, de emlékezetes volt Jeanne Moreau 1964-ben vagy Sylvia Kristel 1985-ben, ahogy a csábító kémnőt megformálták. Mindegyik szexszimbólum volt a maga korában, de mindez nem mondható el Jella Haase színésznőről.

Kleo

Fotó: Netflix

A Kleo másdok évadában is különösen nagy gondot fordítottak a díszletekre és a jelmezekre

Az viszont kétségtelenül igaz, hogy elhisszük neki, hogy kiképezték kémmé, hogy tud mindent, amit tudnia kell a keletnémet kémnőknek, elhisszük azt is, amikor gyilkol, és elhisszük azt is, amikor magába zuhan, mert áldozattá válik, elhisszük azt, amikor dühös lesz, és azt is, hogy ilyen esetekben aztán kő kövön nem marad. Jella Haase hitelesen játssza a Stasi titkos kémnőjét, akit az egyik akció során meglát egy szolgálaton kívüli lúzer zsaru, aki miatt még börtönbe is zárják hazaárulásért, ami valós életfogytiglant jelent, ám jön a rendszerváltás és a politikai foglyokat kiengedik, a lány pedig a berlini fal leomlása után úgy dönt, hogy felkeres mindenkit, akinek köze volt az ő börtönbe zárásához. A felelősöket könnyen megtalálja, ám a valódi válaszokra a második évadig kell várni, amikor aztán minden még abszurdabbá válik, mint az elsőben volt.