Legjobb fantasy filmek: itt a toplista

Az Óz, a csodák csodája az AFI szerint a legjobb amerikai fantasy

Fotó: Metro-Goldwyn-Mayer

Először is, bár az amerikai filmintézet közel 100 évet átfogva az 1920-as évektől a 2000-es évekig válogatott az amerikai fantasy filmekből, de a lista bővelkedik a "határátlépő" műfaji hibridekben. A legjobb amerikai fantasy, a Judy Garland főszereplésével készült Óz, a csodák csodája például musicalben meséli újra L. Frank Baum 1900-ban megjelent gyerekeknek szóló fantasy regényét. Minden idők egyik legnépszerűbb karácsonyi filmje, Az élet csodaszép alapvetően dráma. A szintén karácsonyi film Csoda a 34. utcában, illetve a Barátom, Harvey és a Segítség, felnőttem! dramedy. A Baseball álmok pedig a sportfilm keretei közé helyezi a fantáziálást, míg az Idétlen időkig a fantasy-ből kölcsönzött gegalapötletet a romantikus komédia műfajában bontja ki. A "maradék" három pedig a kaland-, illetve a szörnyfilm zsánereihez is köthető – persze a nézők többsége A Gyűrűk Ura, a King Kong és A bagdadi tolvaj mintáit követő filmeket azonosítja a fantasy műfajával.

Idétlen időkig (Bill Murray)

Fotó: Intercom

További érdekesség, hogy a lista több mint fele irodalmi adaptáció (de minimum szépirodalmi ihletettségű), mivel eredeti ötletből a King Kong, a Csoda a 34. utcában, az Időtlen időkig és a Segítség, felnőttem! született.

A legjobb fantasy-k gyerek- és felnőttkorunkból

Az AFI listája számos kiváló fantasy-t figyelmen kívül hagyott, érthető okokból az európai és ázsiai filmek (Excalibur, Időbanditák, Végtelen történet, Támadás a Krull bolygó ellen, Nauszika – A szél harcosai stb.) nem is kerültek látótérbe, de csak az 1980-as évekből (amikor a fantasy valóságos reneszánszát élte) hiányozhat a fantasy rajongóknak néhány cím (ezeket pl. a Time Out össze is gyűjtötte).