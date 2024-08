Legjobb gengszterfilmek: itt a toplista

A gengszterfilm a bűnügyi filmek alműfaja, tipikusan olyan filmalkotás – az amerikai filmintézet meghatározása szerint is –, amelynek középpontjában bűnözők csoportja, a szervezett bűnözés áll, jellemzően modern, de legalábbis 20. századi környezetben. A western-, a sci-fi és a horrorfilmes összeállításunk után most a legjobb gengszterfilmek listáját mutatjuk be.

Legjobb gengszterfilmek: a Fehér izzás a műfaj egyik nagy klasszikusa

A legjobb gengszterfilmek - az amerikai filmintézet szerint

Noha a gengszterfilm szinte a világ minden filmgyártó országában jelen van (a szervezett bűnözéshez hasonlóan), a gengszterekről főleg amerikai filmek jutnak a közönség eszébe. Nem ok nélkül, hiszen az angol eredetű gengszter szó az 1920-as és 1930-as évek fordulóján vált elterjedtté, amikor a nagy gazdasági világválság és a szesztilalom idején a bűnözés robbanásszerűen növekedett Amerikában és olyan bűnözők tartották rettegésben az Egyesült Államokat (és váltak közben valóságos sztárrá az újságok címlapjain), mint Al Capone, Lucky Luciano, John Dillinger, Ma Barker vagy Clyde Barrow és Bonnie Parker.

"Amerika elsőszámú közellenségei" pedig természetesen Hollywoodot is megihlették, 1931 és 1932-ben három olyan nagy sikerű alkotást mutattak be (A közellenség, Kis Cézár, A sebhelyes arcú), amelyek együttesen lefektették a gengszterfilm alapjait, egyúttal ma is e filmcsalád nagy hatású darabjai.

A gengszterfilm tehát minden túlzás nélkül alapvetően amerikai műfaj (amely aztán másutt is otthonra lelt) – 10 legjobb filmjét az amerikai filmintézet (AFI) 2008-ban gyűjtötte listába:

A Keresztapa (1972, r.: Francis Ford Coppola) Nagymenők (1990, r.: Martin Scorsese) A Keresztapa II. (1974, r.: Francis Ford Coppola) Fehér izzás (1949, r.: Raoul Walsh) Bonnie és Clyde (1967, r.: Arthur Penn) A sebhelyes arcú (1932, r.: Howard Hawks) Ponyvaregény (1994, r.: Quentin Tarantino) A közellenség (1931, r.: William A. Wellman) Kis Cézár (1931, r.: Mervyn LeRoy) A sebhelyesarcú (1983, r.: Brian De Palma)

A Keresztapa II. (John Cazale és Al Pacino)

Miközben az amerikai filmintézet az 1930-as évektől az 1990-es évekig igyekezett lefedni a gengszterfilm történetét, az AFI toplistájának több érdekessége is van.