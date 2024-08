Eszement mozis elméletek, mutatjuk a legjobbakat

Grease - Sandy már a film elején meghal

A Grease, azaz a Pomádé (1978) ma is rendkívül népszerű musical, amelynek cselekményével kapcsolatban létezik egy egész frappáns rajongói elmélet, miszerint Sandy Olsson (Olivia Newton-John) már a film elején meghal és az egész film nem más, mint az utolsó másodperceiben elképzelt szerelem története a frissen megismert Danny Zukóval (John Travolta).

Tény ugyanis, hogy a film elején az ausztrál Sandy megismerkedik az amerikai Danny-vel a strandon és egy gyönyörű nyarat töltenek együtt, majd szünidőnek vége, és a románcot elmossák a habok. Aztán szeptemberben a lány váratlanul felbukkan Danny amerikai kisvárosi középiskolájában és a szerelmi történet folytatódik. Márpedig elég hihetetlen, hogy Sandy épp a Rydell High-ba iratkozik be és meglepődik azon (ahogy a fiú is a lány felbukkanásán), de persze efféle véletlenek előfordulhatnak, ahogy az is, hogy volt fontosabb mondanivalójuk egymás számára, mint az, ki hová jár iskolába. Csakhogy a filmben sokszor furcsa dolgok történnek (persze, ez egy musical), egyszer dalra is fakad egy angyal (igaz, nem Sandy-nek énekel), majd a film végén Sandy teljesen átalakul és az utolsó nagy énekes táncjelenet csúcsán egy felspécizett vörös kabrióban a lány és a fiú szó szerint az egekbe repülnek, egyenesen a mennyországig. Itt sokan tovább is gondolják az elméletet: Sandy a tengerparton fulldoklik, amikor Danny utána veti magát, megpróbálja kimenteni, de ő is meghal. Ebben az olvasatban tehát a Grease egy síron túli szerelem története.

Grease (Olivia Newton-John és John Travolta)

Fotó: Paramount Pictures

A Halálos iramban folytatásai Dominick Toretto kóma-álmai

A Halálos iramban (2001) végén egy rendkívül látványos jelenetben Dominick Toretto (Vin Diesel) 160 km/órás sebességgel többször megpördül és bukfencezik a Dodge Chargerével, amit aligha lehet túlélni. Persze a franchise azóta 10 további résszel gazdagodott, így megszületett egy izgalmas rajongói elmélet.