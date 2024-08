Pókember akciójelenetei - ezek ejtették leginkább ámulatba a nézőket

Pókember akciójelenetei: Top 10

10. Pókember: Hazatérés (2017)

Pókember első önálló kiruccanása a Marvel mozi-univerzumban néhány csodálatos és lendületes akciójelenetet eredményezett, köszönhetően a film gonoszának, a Keselyűnek. A teljesen kiszámíthatatlan mozi és főként a 3. és az utolsó akciójelenet bebizonyította, hogy sokak kedvenc szuperhőse jó úton halad a halhatatlanság felé.

9. A csodálatos Pókember (2012)

Hasonlóan a Pókember: Hazatéréshez, ennek az alkotásnak a prioritásai sem az akcióban rejlenek elsősorban, hiszen az alkotók szándéka az volt, hogy több időt töltsenek Peter Parkerrel és családjával az ikonikus csípés előtt. Éppen ezért A Csodálatos Pókember sokkal inkább karakteralapú, mint a többi Pókember-film, így Andrew Garfield megmozgathatja színészi izmait, ráadásul ez az egyetlen olyan film, amiben szerepel egy verekedés Parker iskolájának termeiben, ami egészen megdöbbentő.

A Pókember-filmek az egyik legnagyobb és legsikeresebb franchise és képregényfilm a szórakoztatóiparban.

Fotó: AFP/ COLUMBIA PICTURES - MARVEL STUDI / AFP/ COLUMBIA PICTURES - MARVEL STUDI

8. „Pókember 3” (2007)

Mivel a Pókember 3 a kirobbanóan népszerű Sam Raimi-féle Pókember franchise harmadik része, és az volt az eredeti szándék, hogy a korábbiaknál nagyobb és jobb legyen, a történet nem sikerült erősre, ám az akciójelenetek annál inkább! Legyen szó Pókember és Sandman heves harci jelenetéről a New York-i metrórendszer mélyén, vagy a Pókemberről, aki az egekbe rohan, hogy elkapja Gwen Stacyt mielőtt a járdán végezné; a Pókember igazi adrenalinbomba!

7. Pókember: Idegenben (2019)

Miután ez az akciófilm a fentiekhez képest kevésbé karakterközpontú, ez azt is jelenti, hogy Jon Wattsnak jóval több esélye volt arra, hogy rengeteg akciót szuszakoljon bele a cselekménybe. Sokak szerint akár a számtalan lénnyel, akár a vizuálisan lenyűgöző illúziók mesterével, Mysterio-val áll szemben, ennek a filmnek az akciójelenetei a legjobbak közül valók.

6. Pókember: Irány a Pókverzum! (2018)

Ha van olyan film, amely elragadta a közönséget, és a szuperhősfilmek, sőt az animációs filmek egészének úttörőjévé vált, akkor az ez. A történetmesélés és a látvány is monumentálisra sikeredett, és természetesen ez igaz a film lélegzetelállító akciósoraira is. Bár a Pókember: Irány a Pókverzum! díszletei önmagukban is izgalmasak és élvezetesek, szemet gyönyörködtetők azok a képsorok, amelyekben a Prowler Miles Moralest üldözi a metrón keresztül, majd később New Yorkba, vagy az a jelenet, amelyben a Pókemberek lesből támadnak May néni házában, miközben tönkre is teszik azt.