Tom Hanks-filmek - ezekkel a szerepekkel ejtette ámulatba a világot a színész

Tom Hanks vitán felül az egyik legnépszerűbb hollywoodi sztár, akinek tehetségéhez sem férhet kétség. Szakmai elismertségét pedig egyebek mellett két Oscar-díj, négy Golden Globe (az életműdíjával együtt: 5) és egy berlini Ezüst Medve-díj (producerként pedig 7 Emmy-díj) bizonyítja. Az 1956-ban a kaliforniai Concordban született színész karrierje 1984-ben robbant be, amikor Ron Howardtól megkapta első komolyabb szerepét a Csobbanás című vígjátékban, majd az olyan komédiák, mint a Legénybúcsú, az Önkéntesek, a legjobb fantasy-k között is emlegetett Segítség, felnőttem! vagy az Egyik kopó, másik eb bebetonozták státuszát az 1980-as évek végére. Aztán közel a 40-hez drámai színészként is bizonyított az 1990-es évek közepén: a két Oscar-díját eredményező Philadelphia – Az érinthetetlen és a Forrest Gump című filmjeivel Hollywood egyik legkeresettebb színészévé vált. Ma már a "Tom Hanks filmek" szinte külön kategória, rajongók milliói számára.

A legjobb Tom Hanks filmek listájának elmaradhatatlan darabja: Ryan közlegény megmentése

Fotó: UIP-Duna Film

A színészt az elmúlt évtizedekben az amerikai rendezők krémje kínálta szerepekkel. Többek között dolgozott Brian De Palmával, Steven Spielberggel, Clint Eastwooddal, a Coen fivérekkel, Robert Zemeckisszel, Mike Nicholsszal, Paul Greengrass-szel, Sam Mendesszel és Wes Andersonnal is – némelyikükkel több sikeres filmben is. Népszerűsége pedig dollármilliárdokban mérhető: az a mintegy 100 film, amelyben szerepelt csak az észak-amerikai jegypénztáraknál 5 milliárd dollár bevételt termelt, a világpiacon pedig ennek a kétszeresét – ezzel pedig, piaci alapon számítva Tom Hanks a világ ötödik legnépszerűbb sztárja, akiről ráadásul valódi égitestet is elneveztek már (a 12818 Tomhanks aszteroidát).

Miért Tom Hanks az egyik legsikeresebb színész?

Csak néhány filmcím: A szerelem hullámhosszán, Forrest Gump, Apolló 13, Ryan közlegény megmentése, Terminál, Phillips kapitány, Kémek hídja, Sully – Csoda a Hudson folyón, Az ember, akit Ottónak hívnak. Különböző műfajú és fajsúlyú filmek, de közös bennük, hogy Tom Hanks mindegyikben olyan szimpatikus hétköznapi embert alakít, akiből valamiképp hős válik. A színészt el is nevezték a sajtóban „Amerika apjának” – mivel az általa megformált, alapvetően átlagos, normális értékrendű férfiakkal, életkortól függetlenül könnyen azonosulhatnak az amerikai férfiak, és aki a női nézők számára is rokonszenves. A színészi képességei mellett ez a „könnyű azonosulás” tette óriási sztárrá Tom Hanks-t.