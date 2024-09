A mennyország kapuja: a western legszebb tragédiája

Mielőtt A szarvasvadász Oscar-díjas rendezője, Michael Cimino kedvéért eljátszotta volna élete főszerepét, a Me and Bobby McGee című slágerével világsikert elérő country énekes és dalszerző Kris Kristofferson olyan filmekben bizonyította színészi rátermettségét, mint a Szerelmes Blume (1972, r.: Paul Mazursky), a Pat Garrett és Billy, a kölyök (1973, r.: Sam Peckinpah), az Alice már nem lakik itt (1974, r.: Martin Scorsese) vagy a Csillag születik (1976, r.: Frank Pierson). A felsorolt négy filmből minimum három (ahogy a most meghalt Kristofferson színészi pályájának első évtizedében a legtöbb film) valamiképp kapcsolódik az ún. hollywoodi reneszánszhoz (vagy másképp: Új Hollywood, amerikai új hullám, New American Cinema). Azaz ahhoz az irányzathoz, amely nagyjából másfél évtizeden keresztül meghatározta az amerikai filmes álomgyár alkotásait, amikor is többnyire a televízión edződött fiatal rendezők (és velük együtt: forgatókönyvírók, operatőrök, színészek) tömege, szinte teljes alkotói szabadságot élvezve, az európai rendezői filmek mintájára készítették el a filmjeiket és hódították meg a közönséget, és amely irányzat megjelenésének hollywoodi hatását az amerikai filmtörténészek a hangosfilm megjelenéséhez mérik.

Kristofferson színészi indulása tehát összekapcsolódik a hollywoodi filmtörténet e jelentős állomásával, olyannyira, hogy bár nem volt jelen annak kezdeténél (az "hivatalosan" Arthur Penn Bonnie és Clyde című 1967-es véres gengszter-románca volt), de részt vett Új Hollywood "halálában": hiszen ő volt a főszereplője a Cimino által rendezett A mennyország kapuja című 3 és fél órás lírai westernnek, amelynek pénzügyi bukása jó apropóul szolgált a hollywoodi stúdióknak, hogy a rendezők szabadságát megnyirbálják és Hollywood ráforduljon a producerek által kézben tartott (zömében ötlettelen) nagy blockbusterek korszakára.

Érdemes leszögezni: A mennyország kapuja ma már az amerikai filmtörténet legjobb alkotásai között szerepel, és az európai kritikusok már 1980-as bemutatásakor is üdvözölték szépsége, bátorsága és egyéni látásmódja miatt Cimino moziját.