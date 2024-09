Baljós árnyak: 10 érdekesség a 25 éve bemutatott Star Wars-filmről

Kissé leegyszerűsítve, a Star Wars-filmek eredeti trilógiájában (azaz az 1977 és 1983 között bemutatott, Egy új remény, A Birodalom visszavág és A jedi visszatér alcímű filmek) a mai szemmel is káprázatos látványon és magával ragadó mesén túl az volt a pláne, hogy a "Jó" és "Gonosz" örök küzdelmét fokozatosan elvezette a külső helyszínekről a belső állapotokra, amikor főleg Darth Vader belső vívódásaiban megpróbálta feltárni az emberi lélek összetettségét. Ha úgy tetszik, az őstrillógia arról szól, hogyan vezeti vissza az apai szeretet a Darth Vaderré lett Anakin Skywalkert az Erő sötét oldaláról a szeretet fényére. Logikus volt tehát, hogy a Star Wars megálmodója, George Lucas elkészítse az "eredettrilógiát" is, azaz azt a három SW-filmet, ami azt mutatja be, hogy a jedik nagy reménységéből, Anakin hogyan állt át a sötét oldalra – Lucas nagyon is észszerűen, az "őstrilógia" lelki vívódását a visszájáról megmutatva akarta bemutatni Darth Vader "születését". Ennek az útnak volt az első felvonása a már a címével is komor hangulatot árasztó Baljós árnyak.

Baljós árnyak

Fotó: Lucasfilm/Disney

Bemutatása (Magyarországon: 1999. szeptember 16.) előtt óriási várakozás előzte meg a filmet, s bár hatalmas kasszasiker lett (világszerte több mint 1 milliárd dolláros jegyárbevétellel), a kritikai és közönségfogadtatás is vegyes volt. Főként bizonyos karakterekkel (leginkább: Jar Jar Binks) kapcsolatban tápláltak (és táplálnak ma is) sokan ellenérzéseket, de akadt, akinek a korábban mitikus Erő "tudományosabb" magyarázatával (a midikloriánokkal) volt gondja, illetve sokan úgy érezték a cselekmény nagy részét kitevő politikai cselszövések bemutatásával unalmassá vált a korábban lehengerlő, pergő tempójú mese.

És persze (a közutálat tárgyává vált Jar Jar Binks kivételével) voltak olyan hangok is, amelyek épp az előzőek miatt dicsérték Lucas rendezését. S bár a Baljós árnyak nem szerepel a legjobb Csillagok háborúja-filmek listáján, nem is az eddig összesen 12 mozifilmből (9 sorfilm, 2 antológiafilm és 1 rajzfilm) és egyre rohamosabb tempóban jelentkező (egyre alcsonyabb színvonalú, a széria mitológiáját gyengítő) sorozatból álló franchise leggyengébb epizódja, sőt. A Baljós árnyak ugyanis nem akarta lerombolni a Skywalker-mitológiát, hanem épp ellenkezőleg, rá akart világítani, milyen folyamatok állnak a háttérben, amelyek megalapoznak egy diktatúra megszilárdulásához és egy jó ember erkölcsi bukásához – mindezt pedig közérthetően, a mese eszközeivel.