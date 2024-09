Minden idők egyik leghíresebb szexszimbóluma, Brigitte Bardot 90 éves

A megvetés

Fotó: Cocinor

Érdemes megjegyezni, hogy a színésznő sztár és szexszimbólum mivoltát is kiaknázó, de a hangsúlyokat alapvetően máshová helyező A megvetés-sel, illetve a Louis Malle által rendezett Magánélet-tel (1962) már a komoly színésznő Bardot jelenik meg a filmvásznon, egy-egy olyan szerepben, ami kellő távolsággal tekint a kifejezetten "erotikus jelenség" Bardot korábbi filmjeire (És Isten megteremté a nőt, Egy párizsi nő, Az asszony és a baba, Akar velem táncolni?, Kantár a nyakon) is. Ehhez a szexszimbólumból színésznővé való "átváltozáshoz" egy korábbi film, az Henri-Georges Clouzot által rendezett Igazság (1960) című, a párkapcsolati szenvedély halálos oldalát is megmutató film jelentette a belépőt: mély átérzésről tanúskodó alakításáért Bardot elnyerte a rangos olasz filmes díjat, a legjobb külföldi színésznőnek járó David di Donatello-szobrot.

Az 1960-as években Bardot szeretett volna egyre több, elmélyült színészi munkát megkövetelő "komoly" filmet forgatni. Az előzőekben említettek mellett ilyen volt például Louis Malle könnyed "forradalmi" vígjátéka, a Viva Maria! (1965), amelyben Bardot Jeanne Moreau oldalán nagyon is komolyan vette a tréfát, vagy például Alain Delonnal közös jelenetei a Különleges történetek című (Edgar Allan Poe írásaiból készült) horrorantológia-filmben (Bardot epizódját szintén Malle rendezte). Közben Hollywooddal is próbát tett, de sem a James Stewarttal közös Kedves Brigitte (1965), sem a Sean Connery oldalán forgatott Shalako című western (1968) nem váltotta be reményeit.

Ellenben a Serge Gainsbourg, illetve Francis Lai közreműködésével készült dalai és lemezei nagy sikereket arattak (Gainsbourg híres botrányduettjét, a Je t'aime... moi non-plus-t is eredetileg Bardot-nak írta, de a színésznő óvakodott a "szeméremsértő" dal közlésétől, ezért Gainsbourg végül akkori partnerével, Jane Birkinnel énekelte el és tette világslágerré – persze amikor Bardot eredetije végül 1986-ban megjelent, azonnali siker lett).