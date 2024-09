Ezeket biztosan nem tudta Brigitte Bardotról

Brigitte Bardot lázadása a gyerekkorából fakad

Brigitte Bardot szépségét hamar felfedezték - 1952 -ben A normann fogadó című filmben főszerepet kapott - Fotó: Underwood Archives

Jómódú párizsi család gyermekeként született 1934. szeptember 28-án, egy előkelő környéken található nagypolgári, hétszobás lakásban nőtt fel. A felnövése azonban nem alakult gondtalanul, mert nagyon komoly szigor uralkodott otthon, ami még a gyerekek számára is szabályozta az élet minden apró részletét. Így Brigitte Bardot már kislányként is gyakran lázadozott, ez a jellemvonás később pedig a védjegyévé vált.

Balerina helyett lett modell

A 2. világháború alatti náci megszállás idején nem nagyon mozdulhatott ki a lakásból, ekkor kezdett el az otthoni lemezek zenéjére táncolni a saját szórakoztatására. Tehetségesnek bizonyult a táncban, és balettos akart lenni, a híres Conservatoire de Paris is felvette a növendékei közé. 15 évesen azonban felfedezte őt egy divatmagazin igazgatója, és modell lett belőle, ahonnan egyenes út vezetett a filmek világába.

Az 1960-as években már minden férfi a lábai előtt hevert - igazi szexszimbólum lett belőle -

Fotó: KEYSTONE Pictures USA / KEYSTONE Pictures USA/KEYSTONE Pictures USA

Brigitte Bardot minden idők egyik legnagyobb szexszimbóluma

A színészi karrierjében az 1956-os És Isten megteremté a nőt jelentette az áttörést. A Bardot erotikus kisugárzására nagymértékben építő film óriási siker lett Amerikában is, a női szexualitás felszabadítójaként ünnepelték, a későbbi szerepeivel együtt pedig a szexuális forradalom egyik hőse és szimbóluma lett.

Nemzeti intézményt mintáztak róla

A francia elnök Charles de Gaulle úgy beszélt róla, mint Franciaország egyik legfontosabb exportcikkéről, de nem csak informálisan lett belőle igazi intézmény. 1969 és 1978 között róla mintázták meg Marianne de France-t, a francia nemzeti jelképet a különféle ábrázolásokon.

Ő (is) énekelte az egyik leghíresebb francia dalt

Az 1960-as és 1970-es években énekesnőként is komoly karriert futott be, többek között Serge Gainsbourg dalait előadva. A híres-hírhedt, rendkívül erotikus Je t’aime… moi non plus című számot is eredetileg vele vették fel, de aztán Bardot inkább visszatáncolt a kiadásától, Gainsbourg pedig később Jane Birkinnel adta ki a slágert. Évtizedekkel később azért a Bardot-féle változat is nyilvánosságra került.