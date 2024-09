Budapesti Klasszikus Film Maraton: Oscar-díjasokkal és hazai sztárokkal tarolt a program

Hatalmas érdeklődés kísérte az idei év egyik legkiemeltebb filmes eseményét. A 7. Budapesti Klasszikus Film Maratonon 5 nap alatt több, mint 100 filmet vetítettek az érdeklődőknek. Káel Csaba, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, a Nemzeti Filmintézet elnöke a megnyitón kiemelte: a filmtörténet legcsodálatosabb alkotásaiból látható válogatás az elkövetkező napokban nagyvásznon - mondta, hozzátéve: többségüket kiváló minőségben felújítva mutatják be.

7. Budapesti Klasszikus Film Maraton megnyitója

Fotó: Nemzeti Filmintézet

7. Budapesti Klasszikus Film Maraton: a filmtörténet legjava

A filmintézetnél kincsként tekintünk filmörökségünkre, ezért kiemelt küldetésünk, hogy ezeket a kincseket, az elmúlt 123 év magyar filmanyagát feltárjuk, felújítsuk, megőrizzük és élménnyé tegyük a nagyközönség számára

- mondta Káel Csaba.

Kitért arra, hogy az idei program fókuszában a 110 éves magyar animáció áll. Az évforduló alkalmából számos klasszikus hazai és koprodukcióban készült alkotást is felújítottak, és folyamatosan restaurálnak az NFI - Filmlabor és a Filmarchívum munkatársai, amelyeket ezúttal nagyvásznon, az eredetihez képest jobb minőségben csodálhat meg a közönség. Hozzátette, hogy az idén olyan legendás külföldi alkotások is láthatók a fesztiválon, mint az Ének az esőben vagy a Berlin felett az ég, amelyet a rendező, Wim Wenders 11 további alkotásával együtt vetítenek.

Sztárok a 7. Budapesti Klasszikus Film Maraton megnyitóján

A megnyitón köszöntötte Szabó Istvánt, kiemelve, hogy a rendező A napfény íze című, generációkon átívelő filmeposza is látható lesz. A fesztivál filmjei között említette a Hair és a 2001: Űrodüsszeia című alkotásokat is, amelyek a Szent István-bazilika előtti téren láthatók. Elmondta, hogy a nézők megismerkedhetnek a magyar gyökerekkel rendelkező George Pal munkáival is, aki Marczincsak György Pál néven született Cegléden és Hollywoodban lett sztár. Kiemelte: óriási megtiszteltetés, hogy a rendezvényen részt vesz a nyitófilm, a Berlinale fődíjával kitüntetett Zenedoboz rendezője, az Oscar-díjas Costa-Gavras. A részben Magyarországon készült filmről elmondta: producere elődje, Andy Vajna volt, aki idén ünnepelte volna 80. születésnapját. Kiemelte, hogy a vetítésen részt vesz Sebestyén Márta is, aki a filmben Jessica Lange belső monológját énekli. Costa-Gavras, a rendezvény díszvendége a megnyitón személyesen mutatta be Arany Medve-díjas filmjét, amelyet 1989-ben rendezett. A görög-francia rendező felidézte a film születésének történetét, ahogy a magyar származású Joe Eszterhastól megkapta a Zenedoboz című forgatókönyvet, a vele való közös munkát.