Francis Ford Coppola: Én voltam Michael Corleone a Keresztapában

"A Keresztapa és az Apokalipszis most rendezője a Megalopolisz című film-freskóval tért vissza, amely egy római eposzt helyez át a modern Amerikába. Francis Ford Coppola májusi cannes-i visszatérése mellett egyszerűen nem lehetett észrevétlenül elmenni. A legkevesebb ami elmondható, hogy Megalopolis című filmje megosztotta a kritikusokat. Úgy tűnik, hogy a film körüli vita még harciasabbá tette a kétszeres Arany Pálma-díjas filmest (a cannes-i filmfesztivál fődíját először a Magánbeszélgetés című filmjéért kapta 1974-ben, a másodikat az Apokalipszis most-ért 1979-ben). Most, szeptember közepén Párizsban egy derűs és nagylelkű Coppolával ültünk le beszélgetni és kiderült, hogy az amerikai filmrendezőnek még 85 éves korában is megmaradt a moziba vetett hite" – így vezeti fel a Le Figaro újságírója, Etienne Sorin a Francis Ford Coppolával készült interjúját a Le Figaróban.

Francis Ford Coppola új filmje, a Megalopolis megosztotta a kritikusokat, de Cannes-ban óriási tapsot kapott

Fotó: American Zoetrope

Francis Ford Coppola: "Minden filmem egy önarckép"

- Negyven évvel ezelőtt kezdett el gondolkodni a Megalopolisról...

- Ez így nem teljesen igaz. Rengeteg filmet készítettem negyven évvel ezelőtt, de mindegyiket más és más stílusban. A Keresztapa kimondottan klasszikus történetvezetésű volt, az Apokalipszis most vad és szürreális.

Azon gondolkodtam, hogy vajon van-e saját stílusom, és ha igen, akkor mi lehet az.

Mielőtt rendező lettem volna, színházat csináltam, de érdekelt a technika is. Egyik lábam a múltban, a másik a jövőben állt. Hibrid voltam. Olvasmányaim alapján kezdtem el az ötleteimet lejegyzetelni, majd azt mondtam magamnak, hogy egy római eposzt akarok forgatni. Egy olyan műfajt, amely a némafilmek emblematikus témája volt, ha a Quo Vadis vagy Stanley Kubrick Spartacus-a előtti időket nézzük. Egyébként Kubrick összes filmjét imádom. És arra a következtetésre jutottam, hogy Amerika végül is sokat köszönhet a Római Birodalomnak. Nekünk nincs uralkodónk, de van szenátusunk. Építészeti szempontból Washington és New York is hasonlítanak Rómára.

Ezért úgy döntöttem, hogy egy római eposzt ültetek át a modern idők Amerikájába.

Erre azt mondták a kritikusok, hogy „na és ki fogja majd megnézni ezt a filmet?". A filmjeimben általában a jövőt szeretem kivetíteni. Ma azt látjuk, hogy a köztársaság Amerikában ugyanúgy veszélyben van, mint kétezer évvel ezelőtt Rómában... Amikor az emberek először látják a Megalopoliszt, csodálkoznak, hogy mit is láttak.

Javaslom, hogy nézzék meg még egyszer.

Ugyanez volt a helyzet az Apokalipszis most-tal is.