Deadpool akár Pókember oldalán is visszatérhet a filmvászonra

De Deadpool és Rozsomák kettőse kiegészülhetne a Channing Tatum által megformált Gambittel is: erre a harmadik Deadpool-film főcím utáni "rejett jelenete" is alapot szolgáltat, ami egyértelműen a karakter visszatérésére enged következtetni (ráadásul Tatum játszott volna egy tervezett Gambit-filmben, ami végül nem valósult meg).

Deadpool & Rozsomák & Hulk: ez is egy lehetséges forgatókönyv, azaz a Marvel-univerzum két legdühösebb karakterének egy filmbe emelése, már csak azért is, mert a képregényekben Deadpool, Rozsomák és Hulk (ahogy X-23 is) különböző módokon, de kapcsolódik a Weapon X-hez, a szuperkatonák létrehozásáért felelős programhoz, ráadásul Rozsomák eleve kötődik Hulkhoz: a képregényekben – mielőtt csatlakozott volna az X-Men csapatához – Rozsomák 1974-ben A hihetetlen Hulk 180. részében debütált, vagyis képregényes szempontból adná magát a crossover.

S ha már crossover: bár eltérő mitológiákból érkeztek, a képregényekben rendre megjelenik a Thor és Herkules közötti rivalizálás, és legutóbb a Thor: Szerelem és mennydörgés arra engedte következtetni a nézőket, hogy a két karakter összeengedése a Marvel-moziverzumál is tervbe van véve. A Hollywood Reporter szerint ezt lehetne úgy kiaknázni, hogy Deadpool is részese legyen az összecsapásnak, általa élesen és kritikusan rávilágítva, hogyan tett erőszakot az amerikai tömegkultúra a germán és görög mitológián.

Deadpool & Pókember: elsőnek őrült ötletnek tűnhet, de egyáltalán nem légből kapott. 2016 és 2019 között 50 szám jelent meg a két karaktert közös történetekben megjelenítő Spider-Man/Deadpool képregényekből, amelyek igyekeztek kiaknázni a két eltérő karakterben rejlő lehetőségeket, bőséges alapanyagot szolgáltatva egy filmes kaland számára is.