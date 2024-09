Julianne Moore és Natalie Portman különös kettőse az Egy botrány részleteiben

Félelmetesen pontosan mutatja be Julianne Moore alakítása azt az Egy botrány részleteiben, miért csábít el egy felnőtt egy fiatalkorút. Gracie-t játssza, aki 36 évesen egy 13 éves kisfiút csábított el, amiért börtönbe is került. Miután kiszabadult, megházasodtak, több gyerekük is született. A film több évtizeddel az eset után játszódik, amikor egy híres színésznő (Natalie Portman) meglátogatja a családot azért, hogy megnézze, hogyan élnek, illetve azért, hogy találkozzon azzal a nővel, akinek az életét el fogja játszani a készülő filmben. Mindez persze jó apropót teremt arra, hogy minden előkerüljön, amit a szőnyeg alá söpört az évek alatt ebben a beteg kapcsolatban élő pár.

Egy botrány részletei

Az Egy botrány részletei megmutatja, miért szigorúan tilos egy felnőttnek elcsábítania egy fiatalkorút

Natalie Portman tulajdonképpen nyomoz. Egyrészt azt próbálja kideríteni, hogy miért csábít el egy nő egy éretlen kisgyereket, hogy aztán még feleségül is menjen hozzá. Mindezt ráadásul úgy, hogy még börtönbe is kerül. Másrészt arra is keresi a választ, hogy miért megy bele egy kisfiú egy ilyen kapcsolatba. Amikor Portman színésznő karaktere éppen egy filmes szereplőválogatás videóit nézi a döbbent arcát látjuk, mert akkor szembesül ő is azzal, mennyire kisgyerek még egy 13 éves fiú. Furcsa Portman figurájának nyomozása, mert ő nem leleplez, hanem a megszerzett információval éppen azonosulni készül. El is hangzik a filmben a szájából, hogy negatív szereplőt eljátszani az igazán nagy kihívás.

A film a színésznő nyomozása miatt izgalmas igazán.

Kiderül, hogy egy hatalommániás és nárcisztikus nőről van szó. Ki is mondja, hogy őt majd erősnek ábrázolja a színésznő, és mindjárt utal is arra, hogy a férjét gyengének tartja. Azt hazudja mindenkinek, hogy a kisfiú csábította el őt, de elég hamar kiderül egy levélből (amelyet a férj ad a színésznőnek), hogy a nő manipulálja a helyzetet, ő a csábító, ő az, aki kiengedi a szellemet a palackból.

Megtudjuk azt is, hogy semmit nem tud vele megbeszélni a férje, akinek évtizedek elteltével is lelkiismeret-furdalása van, képtelen érett felnőttként viselkedni, a saját érettségiző gyerekei is érettebbek nála.