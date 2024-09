Emmanuelle, a szexszimbólum tragikus élete

Az 1958. szeptember 28-án, Utrechtben született és 2012. október 17-én egy amszerdami kórházban meghalt holland színésznő, Sylvia Kristel több mint ötven nemzetközi játékfilmben szerepelt, amelyek közül minden bizonnyal az Emmanuelle a legismertebb. Számára egyben a legterhesebb film is: nem csupán 2006-ban megjelent Meztelenül című önéletrajzából, de stábtagok, közeli ismerősök visszaemlékezéseiből is kiderült, hogy a film hatására az 1970-es és 1980-as évek egyik szexszimbólumaként emlegetett (több folytatásban és más erotikus filmekben is szereplő), vallásos oktatásban részesült színésznő gyűlölte az ágyjeleneteket, sőt, még attól is idegenkedett, hogy levetkőzzön a kamera előtt.

Emmanuelle (Sylvia Kristel)

Fotó: Parafrance Films

Az Emmanuelle címszerepét csupán azért vállalta el, hogy előrelendítse vele színésznői karrierjét: a filmben látható, férfiak millióit megigéző titokzatos, egyszerre vágyakozó és elutasító tekintete pedig abból a kettősségből fakadt, hogy igyekezett színésznőként eljátszani a vágyat, miközben magánemberként rettenetes szégyent élt át a forgatás alatt.

Sylvia Kristel élete megváltozott az Emmanuelle miatt

Kristelnek nehéz gyerekkora volt, alkoholista szülei 14 éves korában elváltak, miután az apja elhagyta a családot egy másik nő miatt, de jóval korábban az apja munkahelyén, egy utrechti hotelben az egyik szállodavendég molesztálta az akkor még csak 9 éves kislányt. Katolikus iskolában érettségizett, majd titkárnőként dolgozott, de már 17 éves korától kezdve modellkedett (jellemző: első jelentős tévéreklámja egy tamponhirdetés volt), ami miatt végül otthagyta az irodai munkát és úgy döntött megpróbál színésznőként karriert építeni. Jelentkezett például Bernardo Bertolucci botrányfilmje, Az utolsó tangó Párizsban női főszerepére, de az olasz rendező végül egy másik fiatal színésznő-aspiráns, Maria Schneider mellett döntött, így nem ez lett Kristel számára az az erotikus film, amellyel a karrierjét igyekezett berobbantani.

Közben a holland mellett angolul, olaszul és németül is folyékonyan beszélő, de a franciával is elboldoguló Kristel 1973-ban megnyerte a Miss TV Europe szépségversenyt, ami nagyobb ismertséget hozott számára és megkönnyítette a castingokon a dolgát. Először a Pim de la Parra által rendezett Frank és Éva című 1973-as kapcsolati drámában állt kamera elé, ő játszotta a főszereplő férj egyik szeretőjét, majd két további holland film után, 1974-ben elvállalta első főszerepét Just Jaeckin filmjében, az Emmanuelle Arsan álnéven alkotó Marayat Bibidh thai írónő "életrajzi elemekkel" megtűzdelt 1959-es botrányregényéből forgatott Emmanuelle-ben. A sikamlós erotikus film "filmtörténeti jelentősége" annyiban áll, hogy ez lett az első olyan szexfilm, amely áttörte a "felnőtt mozik" határait és bejutott a hivatalos forgalmazásba, ezzel pedig egyrészt hatalmas sikert ért el, mert özönlöttek a nézők a mozikba, másrészt eszméletlen erotikusfilm-hullámot gerjesztett, csak az Emmanuelle-filmekből összesen 40 folytatás és televíziós produkció született, Kristel összesen 5 alkalommal játszotta a szexuális határait feszegető hősnőt – az első filmről itt írtunk részletesen.