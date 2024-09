Pedro, Pedro, Pedro... nem a bulisláger, bár ha rákattint, akkor meghallgathatja azt is. A napokban lett 75 éves a világ legnagyobb hatású spanyol ajkú rendezője, Pedro Almodóvar. A mester az underground filmes múltja után a nyolcvanas években robbant be, és lett Oscar-díjas rendező. A lehengerlő, és sokszor sokkoló történeteihez azonban igazán különleges és karakteres színészekre volt szüksége, akik életre keltik a legvadabb álmait is.

Pedro Almodóvar újra a csúcson: 75 évesen megnyerte az Arany oroszlánt a Velencei Filmfesztiválon (Fotó: NurPhoto via AFP/Daniele Cifalà)

Akik nélkül nincs Pedro Almodóvar-film

Carmen Maura – A 79 éves színésznő az underground időszak után lett Pedro múzsája és forgatták együtt a filmjeiket. A vágy törvénye, és főleg az Asszonyok a teljes idegösszeomlás szélén hozta meg nekik a világsikert. Azonban a két művész összeveszett egymással és közel 20 évig nem forgattak együtt, amikor Almodóvar megkereste Maurát a Volver forgatókönyvével, ami spanyolul annyit jelent: visszatérni. Nos, Carmen visszatért régi mesteréhez és hatalmas sikert arattak. Azóta se forgattak együtt, azonban Maura hatása egyértelműen tetten érhető a legtöbb Almodóvar-filmen: a határozott, sorásán változttatni akaró asszony sztorija.

Carmen Maura és Antonio Banderas A vágy törvényében, ami Almodóvar első világsikere volt

(Fotó: ChristopheL via AFP/Deseo)

Rossy de Palma – A hatalmas orráról híres színésznő úgy lett népszerű egész Spanyolországban, hogy végigaludt egy filmet. Rossy kezdő színésznőként és modellként kapott szerepet az Asszonyok a teljes idegösszeomlás szélén című filmben, ahol egy balul sikerült öngyilkossági kísérletnek szó szerint ő itta meg a levét: benyakalt egy xanaxos gazpachot, amitől a film nagy részét végigaludta. A sztár azóta több filmjében is feltűnt; Kika, Megtört ölelések, Julieta vagy a legutóbbi Párhuzamos anyák című film. Rossy flegma és nagyszájú stílusa az alter spanyol nő megtestesítője: sose főszereplő, de nélküle nincs film.

Rossy de Palma 35 éve dolgozik rendszeresen Pedro Almodóvarral

(Fotó: Photo12 via AFP/Deseo)

Antonio Banderas – A spanyol szupersztárt Pedro Alomdóvar fedezte fel és adott neki lehetőséget a Vágy törvényében és az emlegetett Asszonyok a teljes idegösszeomlás szélénben, nem beszélve a Kötözz meg és ölelj című filmről! Banderast sokkal inkább sármja és jelenléte miatt szeretjük, mintsem kiváló alakításai miatt. Mielőtt azonban a világ ügyeletes spanyol csődöre lett, a mester két, nagyon érzékeny alakítást hozott ki belőle: a bizonytalan szomszéd srác karaktert, aki sodródik az eseményekkel. A bőr amelyben élek és a Fájdalom és dicsőség azonban az érett ötvenes, közel hatvan éves Banderasból nagy formátumú színészt csinált, utóbbiért Oscarra is jelölték.