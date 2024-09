Amikor összeomlik a boldognak és biztonságosnak hazudott élet

Nem sokkal azután, hogy a svéd állami televízió (Sveriges Television AB) 1973 áprilisában műsorra tűzte Ingmar Bergman Jelenetek egy házasságból című sorozatának első részét (a 6 epizódot egészen pontosan 1973. április 11. és május 16. között sugározták), a svéd sajtó arról számolt be, hogy az adás idején az országban az utcák jóformán elnéptelenedtek, mert a felnőtt lakosság nagy részét (az akkor 8 milliós országból 3,5 millió főt) odaszögezte a készülékek elé Marianne és Johan házasságának kálváriája. Másfél évvel később már arról szóltak a híradások, hogy 1974-ben, amikor a moziváltozatot is bemutatták, kiugróan megnőtt a válások száma Svédországban (1973 és 1974 viszonylatában 2 ezrelékről 3,3 ezrelékre – azaz: 1973-ban 16 ezer, egy évvel később 27 ezer bontóper volt), s a statisztika kedvezőtlen alakulásának egyik okaként sokan Bergman tévéjátékát is megnevezték.

Jelenetek egy házasságból (Liv Ullmann és Erland Josephson)

Fotó: Cinema 5 Distributing

Ugyanakkor a svéd lapok arról is beszámoltak, hogy 1974-re a házassági párterapeutáknál az egy évvel korábbi 3 hetes várakozási idő 3 hónapra nőtt. Tehát, ha valóban volt ok-okozati összefüggés Bergman alkotása és a svéd válások megnövekedett száma között, akkor lennie kellett efféle kapcsolatnak a rendbe hozott házasságok (kevésbé mérhető) volumenét illetően is – azaz: a Jelenetek egy házasságból "modell-értékű" párjának aprólékosan bemutatott traumája legalább annyi embert késztetett arra, hogy megmentse a házasságát, mint ahányat megerősített magánéleti kudarcélményéből fakadó szabadságvágyában.

Jelenetek egy házasságból: a modern párkapcsolatok kudarca?

Kétségtelen, hogy Bergman tévésorozatának (és az abból készült mozifilmnek) ma is érvényes, súlyos tanulságai vannak nem is annyira a hagyományosan a társadalom alapjaként szolgáló házasságra, hanem tágabb értelemben: a 20. századi, modern, jólétben kiüresedett, minden kapcsolatában leginkább önmagát vizsgáló és kereső, lelki magányban vergődő emberre vonatkozóan. Mégis túlzás lenne azt állítani, hogy Bergmant valamiféle "népnevelő" szándék vezette volna. A – máskülönben: irodalmi értékű – forgatókönyvet alig három hónap alatt írta meg, ám – ahogy maga Bergman fogalmaz – "egy fél élet tapasztalatai sűrűsödnek benne".