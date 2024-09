100 éve született a hollywoodi díva, aki tinilányként csavarta el a legnagyobb férfibálvány fejét

Lauren Bacall eredetileg Betty néven született

A barátai és családtagjai élete végéig csak Bettynek hívták azt a legendás filmcsillagot, akit a világ Lauren Bacall néven ismert. Hiszen Betty néven született 1924. szeptember 16-án, és hivatalosan sosem változtatta meg a keresztnevét, csak a filmek stáblistáján. Betty Joan Perske egy New York-i családban jött világra, és egész életében szorosan kötődött a városhoz. A zsidó származású felmenői Kelet-Európából vándoroltak ki a tengerentúlra: anyai ágon a mai Románia, apai ágon a mai Belorusz területéről.

Lauren Bacall gyermekkor nem volt egyszerű

A titkárnőként dolgozó édesanyja és az orvosi eszközökkel házaló ügynök édesapja házassága hamar megromlott, az egyedüli gyerek Betty mindössze ötéves volt, amikor elváltak, és ezután szinte alig látta az apját. Ez a rossz viszony is belejátszott abba, hogy az édesanyja nem akarta megtartani a házas nevét, és inkább visszavette a(z egyik) korábbi családnevét, a román Bacalt. Ebből lett aztán a lánya művésznevében Bacall, immár dupla l-el a végén, mert így jobban hangzott a kiejtése. „Biztosan megnehezítette a dolgokat, hogy egyke voltam, akit egy egyedülálló szülő nevelt. Mindig is bizonytalan maradtam kicsit az önértékelésemben. Ráadásul ott volt még a zsidóság is, amit idővel megszerettem, de gyerekként úgy éreztem, mintha valami bélyeg lenne rajtam.” – mondta a gyerekkoráról a színésznő.

Lauren Bacall tanulmányai

Lauren Bacall családja a születése idején még középosztálybelinek számított, de az apja lelépése után anyagi nehézségekkel küzdöttek. Már ahhoz is tehetős rokonok segítségére volt szükség, hogy Bacall színvonalasabb középiskolába járhasson, ahol eleinte a tánc érdekelte a legjobban, sőt balettozni is járt, de aztán az érdeklődése egyre inkább a színészet felé fordult. A gimi után felvették a rangos American Academy of Dramatic Arts színésztanoncai közé, többek között Kirk Douglas társaságában. Ösztöndíj a képzésekhez viszont csak fiúk számára volt elérhető még ekkoriban, és Bacall a maga szerény anyagi hátterével nem bírta fizetni egy idő után a tandíjat, így félbe kellett hagynia a színészi tanulmányait.