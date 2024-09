Legjobb vámpírfilmek: itt a toplista

A horrorfilmes összeállításunk után ezúttal a filmes vérszívókkal foglalkozunk. A vámpírfilm a tömegkultúra népszerű, sokszínű és több ezer művet is magába foglaló része (nem tévedés: csak Bram Stoker Drakula című regényéből közel 200 feldolgozás született), ami nem csak a horrorhoz kapcsolódik: a vámpírfilmek a dráma , az akció , a sci-fi , a romantikus film, a vígjáték vagy a fantasy műfajaiba is beletartozhatnak. Ráadásul a legjobb vámpírfilmek hatással voltak a teljes tömegkultúrára: a filmekben bemutatott vérszívók mintául szolgáltak a teljes vizuális kultúrára (képzőművészet, képregény, számítógépes játékok, reklámok), az irodalomra (amely a vámpírfilmek egyik kiindulópontja) és a zenére is. Meg persze magára a mozira is: legutóbb például a chilei Pablo Larraín is vámpírfilmes klasszikusokból merített ihletet az Augusto Pinochet-ről készített A gróf című történelmi szatírájához.

A Drakula nem hiányozhat a legjobb vámpírfilmek listáiról (a képen: Lugosi Béla)

Fotó: Universal Pictures

Ezek a legjobb vámpírfilmek - a bemutatásuk időrendjében

Számos lista mutatja be, melyek a közönség és a kritikusok által is elismert vámpírfilmek, mi néhány ilyen lista alapján válogattuk ki a 10 legjobbat a tematikai műfaj alkotásai közül. Válogatásunkban egyaránt megtalálhatóak klasszikusok és modern vámpírfilmek is.