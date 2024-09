Foszladozó testek, gyilkos ösztönök: ezek a legjobb zombifilmek

A horrorfilmes összeállításunk és a filmes vérszívókról készült toplistánk után ezúttal megmutatjuk, melyek a legjobb zombifilmek. Még a toplista előtt érdemes áttekinteni a többnyire a félelmetes horrorfilmek körébe tartozó (fő definíció szerint a horror alműfaját alkotó, de azóta számos újabb szubzsánert kreáló) zombifilm fejlődését, ugyanis a filmes zombi jelentős átalakuláson ment keresztül az elmúlt mintegy 100 évben.

A legelső zombifilm, A fehér zombi ma is a legjobb zombifilmek közé tartozik (főszerepben: Lugosi Béla)

Maga a zombi (mint „járó halott") fogalma először egy 1819-es Oxford szótárban szerepelt, a tömegkultúrába pedig H. P. Lovecraft néhány novellája (például az 1921-es Herbert West–Reanimator), illetve William Seabrook 1929-es Magic Island című, karibi útikönyve vitte át: Seabrook leírása szerint a zombi vudu varázsló által életre keltett, és kontrollált, önálló akaratától megfosztott rabszolga, az első zombik is így jelentek meg a legelső ilyen filmben, a Lugosi Béla főszereplésével készült 1932-es A fehér zombi-ban (Lugosi a gonosz mágust alakította). A zombik aztán George A. Romero 1968-as horrorklasszikusával, Az élőhalottak éjszakája című zombifilmmel teljesen leszakadtak karibi gyökereikről (ahogy Lovecraft élőhalottas novellái sem a varázslat, hanem a "tudomány" szemszögéből, modern Frankenstein-történetekben vizsgálták az élőhalottak megjelenésének lehetőségét).

Romero filmjével a "klasszikus zombi" gyakorlatilag kihalt a popkultúrából, egyetlen igazán emlékezetes újra felbukkanása egy másik horror-sztárrendező, Wes Craven A kígyó és a szivárvány című 1988-as filmjében látható (ami az antropológus és etnobotanikus Wade Davis három évvel korábban megjelent, azonos című, Haitiben végzett kutatásairól szóló non-fiction könyvéből készült: Davis tudományos alapon eredt a zombik legendájának nyomába, különösképp egy bizonyos Clairvius Narcisse esetét tanulmányozva, aki állítólag két évre zombivá változott, Davis szerint az elsősorban a maszlagból és a gömbhalból kinyert, hallucinatív idegméreg-koktél hatására).

Az élőhalottak éjszakája (Duane Jones)

Romero 1968-as klasszikusában teljesen leszakította a zombit a karibi egzotikumról, és megteremtette a mai mozis és televíziós élményeinknek megfelelő modern élőhalottakat, azaz a lélek és gondolatok nélküli, pusztán fizikai automatizmusoknak engedelmeskedő, elsősorban tömeges jelenlétüknek köszönhetően diadalmaskodó, vírusszerűen szaporodó és csak fejlövéssel ártalmatlanítható modern zombikat. Persze azóta is számos vonatkozásban "fejlődtek" a zombik (Romero például megteremtette a "gondolkodó" zombit, megjelentek a szimpatikus és vicces, sőt érzelmes élőhalottak is, sőt, természetfeletti, hihetetlen sebességgel is képesek már támadni), de alapvetően Az élőhalottak éjszakája a kiindulópontja és viszonyítási pontja mindegyiknek.