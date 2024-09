Ezért imádták a 89 éves korában meghalt Maggie Smith-t

Nothing Like A Dame - 2018 legsikeresebb dokumentumfilmje volt, ahol utoljára szerepelt barátnőjével, Judi Dench-el

Fotó: YouTube/Picturehouse

Maggie Smith: Címlaplány, dáma és tervek

A királynő a dáma címet is nekiajándékozta, hivatalosan Dame Margaret Natalie Smith lett a neve. Minden bizonnyal az egyik leglazább dáma volt, aki falta az életet és új és új tervei voltak. „Örökké fogunk játszani”, mondta a Nothing Like a Dame című dokumentumfilmben pályatársának és egyik legjobb barátnőjének, Dame Judi Dench-nek, aki egyetértett vele. A terv valóban ez volt, sajnos azonban a sors mást szánt mindannyiunknak, ahogy a legendás színésznőnek is, aki 89 évesen annyira menő volt, hogy a spanyol LOEWE divatmárka címlaplánya lett egy kampányra!