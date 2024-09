Régi kedvencek nyomában: Meg Ryan új szerepkörben próbálja visszahozni az egykori sikereit

Amikor még sztár volt: Meghan Ryan fiatalon

Volt, amikor Meg Ryan volt Hollywood kedvence - Fotó: ZUMA Press / ZUMA Press/© 2007 by Sony Pictures

Akadt olyan bő évtized, amikor Hollywood egyik vezető színésznőjének és állandó közönségkedvencnek számított Meg Ryan. Főként a romantikus filmjei révén, amelyekben olyan jól tudta kamatoztatni a bájos kisugárzását és szomszédlány imidzsét, miközben a komikai képességei is ki tudtak domborodni. A mozifilmes élvonalba a Harry és Sally repítette, aminek éttermi jelenete azóta is ott szerepel minden idők leghíresebb filmes pillanatai között. A kilencvenes években a Meg Ryan-Tom Hanks páros jelentette a tuti receptet a szerelmes filmek terén, ezt bizonyította a Joe és a vulkán, A szerelem hullámhosszán és A szerelem hálójában is. Az Angyalok városa és a Kate és Leopold jelentették a nagy sikerkorszak utolsó dobásait.

Mi mindent tudunk Meg Ryan-ról?

A néhány hét múlva a 63. születésnapját ünneplő Meg Ryan pedagógus szülők gyerekeként született az amerikai Fairfield városában. Az eredeti neve Margaret Mary Emily Anne Hyra, a családneve ruszin eredetű, de lengyel, ír és német ősökkel is rendelkezik. A New York University hallgatójaként újságírást tanult, és az egyetem mellett keresetkiegészítésként kezdett el színészkedni, ekkor vette fel a Meg Ryan művésznevet is (a Ryan az egyik nagymamája lánykori neve). A színészet pedig olyannyira bevált neki, hogy az egyetemet is félbehagyta a hollywoodi karrier érdekében, miután debütált a mozivásznon az 1981-es Gazdagok és híresekben.

Emlékezetes Meg Ryan filmek

Néhány tévés munka után az első igazi sikerfilmje a Top Gun lett, de még csak mellékszereplőként. A forgatáson a hazánkban leginkább a Vészhelyzet Greene dokijaként ismert Anthony Edwards feleségét játszotta, és a való életben is kapcsolatot kezdtek. Egészen addig, míg a Vérbeli hajsza munkálatai közben Meg Ryan bele nem szeretett Dennis Quaid-be, aki aztán a férje lett egy évtizeden át, egy közös gyerekkel. (A színésznő később még egy kínai kislányt is örökbe fogadott.)

Hová tűnt Meg Ryan 2024-ben?

A nyolcvanas évek végétől a kétezres évek elejéig tartó sikerkorszak után, a cuki romantikus mozik kikopásával Meg Ryan nem igazán tudta megtalálni azt a szerep- és filmtípust, amivel az élvonalban maradhatott volna. Jellemző adat, hogy magyar mozikban 2008-ban forgalmaztak utoljára olyan filmet (Nők), amiben láthattuk őt. A 2010-es évek elején már tartott egy rövidebb szünetet a karrierjében, de az évtized közepén újra próbálkozott, jórészt tévés szerepekkel.