Megalopolisz a mozikban: Érkezik a filmtörténet legnagyobb buktája

Mától magunk is láthatjuk Francis Ford Coppola 40 éves álomprojektjét a vásznon. A Megalopolisz úgy tűnik az utolsó nagy álma lesz a 85 éves rendezőnek, ugyanis szó szerint mindenét elveszítheti a direktor, aki saját zsebből, valamint befektetőkkel finanszírozta a grandiózus filmjét, amire 120 millió dollárt, azaz közel egy Marvel-film költségvetését tapsolta el. A Variety előrejelzése szerint a film jó, ha 5 millió dollárt hoz a nyitóhétvégéjén, amihez fogható lebőgést még sose láttak a filmes szakemberek.

Brutális bukta lesz a Megalopolisz

Fotó: Northfoto/Courtesy of Lionsgate

A Megalopolisz bukása

Sokak szerint már az elején el kellett volna engednie az ötletet Coppolának, aki még a nyolcvanas években meg akarta csinálni a filmet. Már az is furcsa, hogy Apokalipszis most hatalmas sikere után, két Keresztapa filmmel a háta mögött senki se akart pénzt adni a filmjére. Aztán úgy tűnt 2001-ben elindulhat a forgatás, már olvasópróbája is volt a filmnek, de a 9/11-es terrortámadás után leállították a projektet. Akkor Paul Newman, Uma Thurman, Robert De Niro, James Gandolfini, Nicolas Cage, Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, Edie Falco, és Kevin Spacey lettek volna a film főbb szereplői. Ennek oka a témája, ugyanis Coppola egy Római Birodalomhoz hasonló bukást, hanyatlását vízionalizált a filmjében Amerikának, ami terrortámadások fényében ellehetetlenítette a projektet. Végül pár évvel ezelőtt elindultak az előkészületek, és Cate Blanchett, Jessica Lange, Michelle Pfeiffer és Zendaya is esélyes volt a főbb szerepekre. Végül gyanús módon mindenki kihátrált és marad Adam Driver, Aubrey Plaza, Shia Lebeouf, Jon Voight és Dustin Hoffmann a stábban. A forgatás maga is kaotikus volt, Coppola állítólag állandóan be volt tépve a felvételek alatt, sőt többen szexuális zaklatással is megvádolták a Keresztapa Oscar-díjas rendezőjét.

A kritikusok se szerették, értették Francis Ford Coppola filmjét

Fotó: Northfoto/Courtesy of Lionsgate

Az 5 milliós nyitás egy alacsony költségvetésű, független film esetében elfogadható maximum, de egy 120 milliós filmnél azt jelenti, hogy a legjobb esetben 15-20 millió dollárt kereshet az amerikai mozikban. Európában talán eggyel jobb fogadtatásra lel a film, de a büdzsé és a marketing költségek mellett 300 millió dollárt kéne termelnie a filmnek ahhoz, hogy siker legyen. Erre szinte semmi esélye, főleg úgy, hogy a kritikusokat finoman szólva is megosztotta a film, de inkább lehúzták.