Megalopolisz előtt: ezek Francis Ford Coppola legjobb filmjei

Francis Ford Coppola rendezőként, forgatókönyvíróként és producerként is nyert Oscar-díjat, összesen öt alkalommal. De nem csak Hollywoodban ismerték el filmjeit, sőt. Az 1939-ben született, olasz származású amerikai filmművész azon 10 rendező közé tartozik, akik kétszer is elnyerték a legrangosabb filmfesztivál fődíját, a cannes-i Arany Pálmát (háromszoros nyertes nincs még). Cannes-ban mutatták be (hatalmas ovációval) legújabb filmjét, a több mint négy évtizeden át tervezett, teljes egészében saját vagyonából finanszírozott Megalopolisz című sci-fi látomást – a 138 perces monumentális film 2024. szeptember 28-tól a magyar mozikban is látható. A premier kapcsán érdemesnek találtuk összegyűjteni: melyek Coppola legjobb filmjei.

A Megalopolisz még nem, de a Keresztapa mindenképp ott szerepel Coppola legjobb filmjei között

Fotó: Paramount Pictures

Francis Ford Coppola legjobb 5 filmje

A rendezőként, forgatókönyvíróként és producerként is tevékenykedő Coppola 1969 és 2023 között összesen 25 filmet rendezett, ezek közül válogattuk ki a legjobb ötöt. Azaz csak olyan filmeket, amelyeknek rendezője is volt, így például nem szerepel a listán a Franklin J. Schaffner rendezte A tábornok (1970), amelynek forgatókönyvéért Coppola (Edmund H. North és a film alapjául szolgáló könyv szerzője, Faragó László társaságában) első Oscar-díját átvehette.

A "szűkített listán", számos magazin, kritikus és filmtörténész, valamint a nézők véleménye alapján ez a top 5 Coppola-film: