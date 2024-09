Monica Bellucci 60 éves lett - magyar operatőr kamerája tette híressé

Minden idők legidősebb Bond-lánya lett Monica Fotó: Daziram / NORTHFOTO/Future-Image

Monica Bellucci öt nyelven beszél folyékonyan

Az olasz anyanyelvén kívül az angolt és franciát is gyorsan megtanulta a filmes karrierje érdekében, utóbbi pedig a családi nyelv is lett náluk. Spanyolul és perzsául is folyékonyan beszél, de némi portugál tudás is ragadt rá, amikor Vincent Cassell oldalán egy ideig Brazíliában éltek.

Nem hisz a diétázásban

Elfogadja az öregedést és a teste változásait, többek között azért sem akart soha Hollywoodba költözni, mert ott mindenkinek mindig szupervékonynak és fiatalnak kell látszania. Az ő életmódtippjébe beletartozik az olasz tészta és a vörösbor is, a testedzés terén pedig a jó szexben és egy kis pilatesben hisz.

Világhírű rendező az új párja

A tavalyi év februárjában röppent fel a hír, hogy Bellucci és az amerikai filmrendező Tim Burton (Ollókezű Edward, Batman, Wednesday) egy párt alkotnak, amit idővel ők is elismertek, sőt az is kiderült, hogy a szerelem már közel két éve, 2022 októbere óta tart. Először a tavalyi római filmfesztiválon jelentek meg együtt, az első közös munkájuk pedig épp most fut a mozikban.

Monica Bellucci és Tim Burton a 72. San Sebastian Nemzetközi filmfesztiválon - Fotó: ZUMAPRESS.com

Épp elcsípheted a moziban

Az említett közös film az új pasijával a Beetlejuice Beetlejuice, amiben Bellucci egy évszázados fogságból felébredő bosszúálló szellemszépséget játszik, és ami most is fut a hazai mozik műsorán. A színésznő ezt követő szerepei mind minisorozatokban várhatók: a Ça, c'est Paris című széria egy híres párizsi mulató körül forgó történetet mesél el, a Radical Eye: The Life and Times of Tina Modotti esetében pedig a címszereplőt alakítja, aki a 20. század elejének híres fotóművésze és politikai aktivistája volt.