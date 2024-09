A kasszasiker nem kimondottan megbízható mutatója a filmek minőségének, így az sem meglepő, hogy számos, ma már "kultikus klasszikus" - olykor szándékosan megbotránkoztató, vagy kísérletező kedvű remekművek - egykor valóságos pénzügyi katasztrófa volt. Vagyis a moziforgalmazás nem hozta be a gyártási költséget - legalábbis a bemutató évében, mert az azóta eltelt időben akkora rajongótábor alakult ki egy-egy ilyen film körül, hogy a másodlagos forgalmazás bőven megtérítette a stúdió vagy a producerek egykori veszteségét. Összeállításunkban bemutatunk néhány ilyen filmet az elmúlt 40 évből.

Megbukott remekművek: a Szárnyas fejvadászra 1982-ben alig voltak kíváncsiak a mozinézők

Remekművek, mégis alig nézték meg a moziban

A dolog (1982)

John Carpenter filmjét ma már az amerikai horrorfilm, illetve a sci-fi klasszikusai között emlegetik: az antarktiszi amerikai kutatóállomáson játszódó, a földi és földönkívüli létformák találkozását illetően pesszimista képet megfestő A dolog a fantaszikus filmek szakírói szerint új fejezetet nyitott a horror történetében (a forgatókönyv alapjául szolgáló 1938-as novellából már 1951-ben is készült film), és ami évtizedekkel később is olyan tévésorozatokat ihletett meg, mint az X-akták, a Stranger Things vagy a Futurama. Nem is szólva a filmekről: Faculty - Az invázium, A felszín alatt, Élet, Fantomok stb. És persze olyan rendezők áradoznak Carpenter filmjéről és beszélnek annak hatásáról a saját filmjeikre, mint Quentin Tarantino, Guillermo Del Toro, Neill Blomkamp vagy J.J. Abrams.

A Kurt Russell főszereplésével és Ennio Morricone zenéjével készült, ma már körülrajongott film ugyanakkor 1982 nyarán megbukott a mozikban: 15 millió dollárba került, és csupán 19,9 millió dollár értékben váltottak rá jegyet a nézők, így (a marketingköltségekkel együtt) egyáltalán nem érte meg a forgalmazó Universalnak és a gyártó Turman-Foster Company-nek. Persze a bukásban nagy szerepet játszottak az első, lesújtó kritikák (köztük az 1951-es változat rendezőjének, Christian Nyby véleménye) is, és az is, hogy nagyjából egy időben került a moziba Steven Spielberg E.T. című sci-fi-jével, ami sokkal optimistábban ábrázolta a földönkívüliekkel való találkozást és valóságos kasszasiker lett (10 millió dolláros költségvetésére közel 800 milliós bevételt produkált), valamint nyert 4 Oscar-díjat, köztük a legjobb vizuális effektekét (úgy, hogy A dolog speciális effektjei jóval kidolgozottabbak, de még csak nem is jelölték).