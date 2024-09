Stephen King attól retteg, hogy belezuhan a WC-be

Carrie

Fotó: United Artists

Érdekesség, hogy a Carrie kéziratát King kidobta, mert elégedetlen volt vele, a felesége (a szintén író Tabitha King) halászta ki a gépelt oldalakat a kukából és győzte meg férjét, hogy fejezze be a regényt.

A Carrie tehát nem csak az irodalmi, de a filmes sikert is meghozta King számára, napjainkra ő az egyik legnépszerűbb író a filmesek körében: 51 adaptációval ő a második Shakespeare mögött, akinek a műveit a legtöbbször filmre dolgozták (a legjobb King-adaptációkról itt írtunk részletesen). Ráadásul De Palma mellett olyan rendezők, mint Rob Reiner (Tortúra és Állj mellém!), David Cronenberg (A holtsáv), John Carpenter (Christine) vagy Frank Darabont (A remény rabjai, Halálsoron, A köd), na és persze Stanley Kubrick, aki a Ragyogással nem pusztán a legjobb King-adaptációt készítette el (még akkor is, ha az író méregbe gurult attól, hogy a rendező szabadon értelmezte a regényt), de az egyetemes filmkultúra egyik ékkövét is.

Tévedésből halottnak nyilvánították és más furcsaságok Stephen King életéből

Stephen King regényei (vagy csak az azokból készült filmek) alapján nem meglepő, hogy az író gyerekkora óta irtózik a kígyóktól, pókoktól és patkányoktól, klausztrofóbiás és fél a bohócoktól is. Ha elkezd egy új regényt, akkor babonából soha nem fejezi be az írást a 13-ik oldalon (vagy annak többszörösén: tehát 26, 39, 52 és így tovább), de ugyanez vonatkozik az olvasásra is.

De az író még olyan képtelenségektől is retteg, hogy egyszer beleesik a wc-be és nem tud kijutni a lefolyóból.

Ezeket a fóbiákat, babonákat természetesen ki is írta magából (ahogy egy évtizedig tartó súlyos alkohol- és kokainfüggőségét is).

De olyankor is írt, amikor az élet "kényszerpihenőre" küldte. Huszonöt évvel ezelőtt, 1999-ben például súlyos sérülésekkel került kórházba, miután elgázolták – állapota olyan súlyos volt, hogy az egyik helyi lap egyenesen megírta a halálhírét –, a hosszú kórházi tartózkodás alatt pedig King megírta A golyó című regényét.

A balesettel kapcsolatban nem csak az a hátborzongató, hogy egy hírlap "halottnak nyilvánította" az írót. A balesetben vétkes sofőr, bizonyos Bryan Edwin Smith pontosan egy évvel a gázolás után öngyilkos lett, de még előtte eladta Kingnek azt a Dodge-ot, amivel elütötte (az író azért vette meg, hogy nehogy bizarr kegytárgy váljon a kocsiból – de hasonló, morális és mondhatni prózai okokból döntött úgy, hogy megtiltja egyik könyvének további kiadását).