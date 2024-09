Szexmisszió: a sci-fi, ami egyszerre vette célba a kommunizmust és a feministákat

Az időutazással és genetikával foglalkozó sci-fik alaphelyzeteit keretként használó, a kereteket maró szatírával kitöltő Szexmisszió elviccelte a feminizmust, de nem annyira a nőmozgalmakról, hanem áttételesen, de alapvetően a kommunizmusról (és tágabban: minden totalitárius rezsimről) fogalmazott meg sommás véleményt, amikor a futurista nőállam bemutatásakor olyan kérdésekkel foglalkozott, mint az erőszakos uniformizálás és központosítás, a személyi kultusz, a rémhírek terjesztése és a történelemhamisítás, illetve a "megkérdőjelezhetetlen ideológia" védelmének érdekében folytatott megfigyelések, deportálások és koncepciós perek.

Két jellemző idézet a filmből:

"Mit csinálsz?! Én állami tisztviselőnő vagyok!" – tiltakozik Albert közeledésére Emma Dax (Boguslawa Pawelec).

"A szerelem kábítószer, amivel a férfiak hatalmukba kerítették a nőket" – ismétli a fejébe vert leckét Lamia Reno (Bozena Stryjkówna), mielőtt Max meghódítaná.

Látszólag mindkét dialógusrészlet a női öntudatosság humoros kiforgatása, valójában egy másik kontextusban értelmezhetőek, hiszen a "hanyatló nyugat ópiumára" vonatkozó idézetek a magánélet szentségére fittyet hányó kommunista/szocialista államapparátus "szövegkörnyezetéből" származnak.

Sőt, mindkettő nem sokkal azután hangzik el, hogy a férfiak a felszínre jutva átmásznak egy takaros nyaralót körbeölelő téglakerítésen, ami mászás közben kissé meg is remeg. Ez az enyhe kilengés lehetne éppenséggel baki is, a díszletezők hanyagsága, de négy évvel a gdanski Lenin Hajógyár történelmi ellenzéki sztrájkja (1980. augusztus) után – amelynek során a diktatúrával szemben nem csak munkavállalói jogokat, de emberi méltóságot is követeltek maguknak a munkások, és követeléseiket a gyár falaira is felírták –, aligha lehet a véletlen műve egy ennyire tudatosan "építkező" filmben (amit épp a sztrájk idején alakult antikommunista Szolidaritás mozgalom miatt, azaz az állampárt megszilárdítása érdekében elrendelt, 1981 és 1983 közötti hadiállapot idején forgattak). Már csak azért sem, mert a fallal (és a fenti világ élhetetlenségének hazugságával) védett kényelmes nyaralóban a nőállam vezetője él, élvezve a felszín örömeit, míg a többieket a "megörökölt megtévesztéssel" tartja a föld alatt (más kérdés, hogy a fal megremegése nem csak szimbolikus, de látnoki is volt a filmben, ha a berlini fal öt évvel későbbi leomlására gondolunk – ráadásul van is egy jelenet, amikor a föld alatti bunkerben lifttel menekülő férfiakat az egyik szinten egy német határőrnő fogadja...).