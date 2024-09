Tommy Lee Jones: egy hihetetlen karrier története

Tommy Lee Jones a szűkszavú és elszánt, olykor durva, de többnyire a felszín alatt nagyon is érző szívű karakterek mestere. Ha legnagyobb, leghíresebb szerepeire gondolunk (A szökevény, Men in Black, A bevetés szabályai, Melquiades Estrada három temetése, Nem vénnek való vidék, Elah völgyében – hogy csak néhányat említsünk) a nézőnek az az érzése támadhat, hogy Jones nem is színészkedik, hanem tulajdonképpen önmagát adja: egy keménykötésű, szúrós tekintetű, kaparós hangú, sziklából faragott arcú figurát, akinek zárkózottsága ellenére is egyetlen szavában vagy gesztusában összesűrűsödik egy sokat tapasztalt ember élete.

Tommy Lee Jones egyik legjobb filmszerepe: Nem vénnek való vidék

Fotó: UIP-Duna Film

Tommy Lee Jones: sporttörténetet írt, mielőtt színészkedni kezdett volna

Az igazság az, hogy Jones valóban sokat tapasztalt, már egészen fiatalon. Az 1946. szeptember 15-én, a texasi San Sabában született, anyai nagyanyja révén cseroki és walesi származású színész anyja rendőr és tanár, apja pedig cowboy és olajbányász volt, aki sokat ivott és gyakran verte a fiát. De a szülők egymással is sokat veszekedtek, Jones 4 éves korában el is váltak, miután második fiúk a születést követően meghalt (másfél évtizeddel később Tommy Lee Jones szülei ismét összeházasodtak, majd 6 év múlva ismét elváltak).

Tommy Lee Jones részben az otthoni gondok miatt kezdett amerikai futballozni, a sportnak köszönhetően vették fel a Harvard Egyetem angol szakára is, de még az iskolakezdés előtt, apjához hasonlóan olajmezőkön dolgozott. Az egyetemen Jones oszlopos tagja volt a Harvard Crimson 1968-as veretlen csapatának (guard poszton), ráadásul a Yale elleni döntőben fontos szerepet játszott (16 pontos comebackjének hosszú perceket szán a 2008-as Harvard Beats Yale című 2008-as, az "egyetemi foci legemlékezetesebb meccsét" felevenítő dokumentumfilm is).

S miközben Jones az amerikai futball mellett számos sportágban is kipróbálta magát, az egyetemi színjátszókörnek köszönhetően érdeklődése egyre inkább a színészet felé fordult, így a diploma megszerzése (1969) után New Yorkba költözött, és a gyakorlatban tanulta ki a színészmesterséget. Először a Broadway-n kapott kisebb szerepeket, majd 1970-ben már kamera elé is állt (először a Love Story-ban, amelyben harvardi egyetemistát alakít – ráadásul a film alapjául szolgáló regény szerzője, Erich Segal, aki maga is tanított az egyetemen, a főszereplőt részben Jones-ról mintázta).