7 film a halálos betegséggel való szembenézésről

A halálos betegséggel való szembenézés embert próbáló, de egyben életigenlő történeteket is szülhet. Az alábbi filmek nemcsak drámai küzdelmeket mutatnak be, hanem azt is, hogyan találhatunk erőt a legnagyobb kihívások közepette. Ezek az alkotások az élet és betegség bonyolult, mégis felemelő oldalait tárják elénk.

Tom Hankst Oscar-díjjal is jutalmazták az alakításáért - Fotó: TriStar Pictures / Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP

Philadelphia – Az érinthetetlen (1993)

Ma már az egyik legismertebb halálos betegségnek, és a leggyakoribb gyógyíthatatlan (de kezelhető!) kórnak számít az AIDS, de bő három évtizeddel ezelőtt a legtöbb ember számára még valami rejtélyes és rettenetes fenyegetést jelentett.

Ezen a helyzeten változtatott nagymértékben a Philadelphia – Az érinthetetlen, hisz a fertőzöttsége miatt kirúgott férfi mellé álló ügyvédnek a filmben ugyanúgy le kellett küzdenie az előítéleteit, ahogyan a nézőknek is. Mégpedig egy olyan hős sorsán keresztül, aki épp a világ elé való kiállásával mutatott példát, és akinek megformálásáért Tom Hanks Oscar-díjat is kapott.

A bakancslista (2007)

Kórházi ágyon ismerkedik össze két nagyon különböző karakter ebben a filmben, hogy aztán érvényt szerezzenek a „sosem késő” elvének, és megmutassák azt, hogy még a biztos halál árnyékában is el lehet kezdeni megvalósítani egy ember élete vágyait.

Kórházi ágyon ismerkdik meg Morgan Freeman és Jack Nicholson, ahol eldöntik még utoljára egy nagy szórakoznak

- Fotó: NorthFoto/2007 by Entertainment Pictures Storyline Entertainment

Sőt, kettőét is, hisz ebben a filmben két színészlegenda, Morgan Freeman és Jack Nicholson közösen pipálják ki a bakancslistájuk tételeit, miután kénytelenek szembenézni vele: nincs nekik sok hátra.

Fifti-fifti (2011)

A cím a túlélési esélyekre utal a film főhőse számára, aki huszonévesen kap szörnyű rákdiagnózist. Az élete persze teljesen felfordul, és nem csak a halállal, de az addigi életével is kénytelen szembenézni.

A Fifti-fifti írója a saját betegségének sztoriját formálta filmmé - Fotó: Youtube

Méghozzá nem csak könnyek, de nevetések közepette is, amiben nagy segítségére van a tohonya, ám annál nagyobb szívű legjobb haverja. A Fifti-fifti írója a saját betegségének sztoriját formálta filmmé, ráadásul a valóságban mellette álló barátja ugyanaz a Seth Rogen volt, aki a filmben is ezt a figurát, vagyis a múltbeli saját magát játssza.

Mielőtt meghaltam (2013)

Listánk több filmjéhez hasonlóan a Mielőtt meghaltam is megtörtént eseményeken alapul. Főhőse macsó rodeósként nem akarja elhinni, hogy AIDS-fertőzött, hiszen „az a buzik és drogosok betegsége”, aztán a tényekkel szembenézve és a hatóságok bénázása miatt illegális bizniszt alapít a Mexikóból csempészett gyógykészítményekre.