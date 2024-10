Folytatják A karate kölyök-filmeket!

Bár a harcművészettel foglalkozó alkotások már nagyon régóta jelen vannak a filmek világában, az 1984-ben bemutatott A karate kölyök mégis ki tudott emelkedni ezek közül, és a gyerekek, illetve a felnőttek körében is kedvelt történet a mai napig. A film három folytatást, illetve egy 2010-ben megjelent, újragondolt változatot is megélt, továbbá egy sorozatot is készítettek az eredeti mozik alapján, amely jelenleg is fut, Cobra Kai címmel.

A karate kölyök, Ralph Macchio és tanítómestere, Pat Morita (Fotó: Columbia Pictures)

A karate kölyök visszatér!

Évek óta beszédtéma, hogy a mozivásznon is fel kellene támasztani a szundikáló filmsorozatot, hivatalos bejelentés azonban csak idén érkezett. Az már hivatalos, hogy a legelső felvonás főszereplője, Ralph Macchio, valamint a tizennégy évvel ezelőtti, újragondolt változat tanítómesterét alakító, örökifjú Jackie Chan is visszatér. Az új karate kölyök kilétét sem fedi titok, a kínai származású, amerikai színész, Ben Wong kapta a szerepet, aki az Egy kínai Amerikája című sorozatból lehet ismerős. A rendezői székbe Jonathan Entwistle ült bele, aki A ki***tt világ vége több epizódját dirigálta korábban. A forgatást idén be is fejezték, a produkció pedig már címet is kapott, The karate kid: Legends, azaz A karate kölyök: Legendák elnevezéssel kerül majd a mozikba.

Jackie Chan mellett vajon Jaden Smith is újra harcba száll? (Fotó: l90 / ZUMApress.com)

Hogyan érnek össze a szálak?

Habár néhány dolog tisztázódott, ismeretlen elemek továbbra is fellelhetőek a projekt körül. Például mi lesz a mozi alaptörténete? Miként szövődnek össze az eredeti film és a remake szereplőinek szálai? A régebbi változat ellenlábasa, illetve a Cobra Kai egyik meghatározó alakját megformáló William Zabka is feltűnik majd a filmben? Milyen meglepetéseket tartogat még A karate kölyök szereposztása? Jackie Chan mellett Jaden Smith is visszatér a régi szerepében? Ezekre a kérdésekre talán nem kell a film premieréig várni, ami jelen állás szerint 2025. május 30-án lesz.