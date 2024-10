A Mamma Mia! 3-ért kampányol Amanda Seyfried

Tagadhatatlan, hogy új évezred legsikeresebb musicaljei közé tartoznak az ABBA slágerein alapuló filmek. Bár a Mamma Mia! legutóbbi része már hat éve jött ki a mozikban, most aktuálissá vált egy harmadik epizód elkészítése, amiért már az előző részek szereplője, Amanda Seyfried is kampányol, sőt, be is ajánlott valakit a főszerepre.

A 2018-as Mamma Mia! Sose hagyjuk abba óta többször felmerült pletyka szinten egy esetleges, trilógiát lezáró darab elkészülte, és ezek a pletykák most is hangosabbak lettek. Ezúttal az első két rész Sophie-ját alakító Amanda Seyfried szólalt meg az üggyel kapcsolatban. Amanda Seyfried és Mery Streep a Mamma Mia! Sose hagyjuk abba című filmben

(Fotó: Universal Pictures / NORTHFOTO/© 2018 by ZUMA Wire) Amanda Seyfried megtalálta a főszereplőt a Mamma Mia! 3-hoz „Jöhet a Mamma Mia 3! Mindenki azt mondja, el fogják készíteni a filmet, bár forgatókönyvet még nem láttam.” – mondta a színésznő az ABC News-nak. Sabrina Carpenter az ABBA egyik számát énekelte el a Madison Square Gardenben tartott koncertjén, ez pedig ötletet adott Amanda Seyfriednek. A színésznő szerint Carpenter tökéletes választás lenne arra, hogy eljátssza karakterének, Sophie-nak a lányát a folytatásban. Igaz, a két hölgy között korban mindössze 13 év van, de a karcsú korkülönbség a musical második részében sem jelentett akadályt, mikor az akkor 69 éves Meryl Streep édesanyját a 72 éves Cher játszotta el. Sabrina Carpenter lehet a Mamma Mia! 3 főszereplője?

(Fotó: Daniel DeSlover) Még Meryl Streep is benne lenne a folytatásban. Tavaly szeptemberben a Vogue-nak adott interjújában elárulta, nyitott bármire. „Megmondtam a producernek, hogy ha Donna bármilyen módon reinkarnálódni tudna, én benne lennék.” Továbbá azt is hozzátette viccesen, hogy: „Olyan szappanoperásan akár az is lehetne, hogy Donna visszatér, és kiderül, hogy nem is ő halt meg, hanem az ikertestvére.” Meryl Streep egy másik nagysikerű filmjének folytatása is felmerült a közelmúltban egyébként, Az ördög Pradát visel második része továbbra is lóg a levegőben.

