A nemzet lánya képeken: Kosztümök, romantika és forradalom

A nemzet lánya egy olyan történelmi sorozat, amely a kor fiatal nemzedékének felnőtté válásával foglalkozik, annak minden problémájával együtt. A híres 19. századi cseh író, politikus és mártír, Karel Havlíček Borovský lányának, Zdeňka Havlíčkovának tragikus történetében a főszereplőt Antonie Formanová cseh színésznő alakítja. A nemzet lánya a női emancipáció témájával foglalkozik, de egyben egy olyan történet is, amely egy társadalmi ideál mesterséges megteremtéséről szól.

Antonie Formanová, mint a nemzet lánya, azaz Zdeňka Havlíčková (Fotó: ©Assunta Servello)

A nemzet lánya, a nemzet forradalmára

A történet szálait a háttérből egy csoport idős politikus, parlamenti képviselő mozgatta, akik ugyanazzal a beleéléssel és magabiztossággal döntöttek a cseh nemzet sorsáról, mint a lázadó tinédzser szerelmi életéről. A fiatal nő egyik napról a másikra a tömegek kedvencéből nemzetárulóvá és szajhává válik, majd fülig szerelmes lesz az osztrák hadsereg lengyel tisztjébe. A kérdés már csak az, vajon sikerül-e Zdeňkának követnie szerelmét, vagy enged a körülötte lévők nyomásának, és feleségül megy egy jó cseh családból származó unalmas földbirtokoshoz?

Magyar vonatkozás

A hatrészes minisorozat, amelyről már Kovács Gyopár is kifejtette a véleményét, Matěj Chlupáček és Cristina Groșan rendezésében készült, és idehaza a Direct One platformján elérhetők a legfrissebb részek. A minisorozat teljesen új, innovatív stílust teremt, amely Martin Douba és a magyar Győri Márk operatőröknek köszönhetően kiemeli a kortárs minőségi televíziós sorozatgyártás trendjeit.

Hol lehet megtekinteni?

