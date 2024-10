Adrien Brody sírva olvasta végig a forgatókönyvet

Második Oscar-díjára készülhet a magyar származású színész. Magyarországon forgatták az idei év leghosszabb, 215 perces filmjét Adrien Brody és Felicity Jones főszereplésével. A The Brutalist a Variety friss listája szerint komoly Oscar-esélyes a film, a férfi főszereplő és a rendező mellett a film vágója, Jancsó Dávid is akár Oscar-jelölést kaphat munkájáért. A sikerfilmet először a Velencei Filmfesztiválon mutatták be, ahol hosszú percekig tapsolták az alkotást.

Adrien Brody és a The Brutalist stábja (Fotó: Pascal Le Segretain / Getty Images)

Miről szól Andrien Brody új filmje, a The Brutalist?

A magyar származású Adrien Brody meglepő módon a The Brutalistban egy Amerikában új életet kezdő, magyar holokauszt-túlélő építészt játszik, aki a világháború után fontos szereplője lesz a mai modern amerikai építészet kialakításának. A mindössze 34 napos forgatásra nagyon fel kellett készülnie az 51 éves színésznek, ugyanis a három és fél órás alkotáshoz nagyon gyorsan és koncentráltan kellett forgatniuk, hollywoodi mértékben alacsony, mindössze 10 millió dolláros költségvetésből.

Felcity Jones a The Brutalistban Brody partnere (Fotó: Pascal Le Segretain / Getty Images)

Az Oscar előtt Adrien Brody a színpadon játszik halálraítéltet

A színész különösen fogékony a nehéz emberi sorsok iránt, ez látszik a szerepein, elég, ha csak A zongorista című Polanski-filmben nyújtott alakítására gondolunk, amiért Oscart kapott. A The Brutalist premierje decemberben lesz Amerikában, de a színész nem unatkozik. Adrien Brody színházban fog játszani a következő időszakban, méghozzá a londoni Dommar Warehouseban. Új szerepében egy ártatlanul halálraítélt férfit játszik. 1982-ben Nick Yarrist tévesen ítélték el egy olyan gyilkosságért, amelyet nem ő követett el, és 22 évet töltött börtönben a halálsoron. A színész a The Guardian cikkében elárulta, miért vállalta el a szerepet.

A díjszezon előtt Brody színházban játszik majd (Fotó: Michele Illuzzi / NurPhoto)

Egy ideje nyitott vagyok a színházra, de arra vártam, hogy találjak valamit, ami megérintett, és ez hirtelen jött. Lindsey, a szerző és én valami másról beszélgettünk, de ő azt javasolta, ezt a történetet csináljuk meg, és ez annyira meghatott. Az első 10-15 alkalommal, amikor elolvastam a forgatókönyvet, nem tudtam végigcsinálni sírás nélkül.

A bemutató a Donmar Warehouse-ban lesz októberben, a címe The Fear of 13 – hasonlóan a Nick Yarris életéről készült dokumentumfilm címével. A szerző Lindsey Ferrentino, a rendező Justin Martin.