Megőrül az internet Al Pacino telefonjáért

Zajlik az élet Al Pacino körül, hiába töltötte be idén áprilisban már a 84. életévét. Tavaly megszületett legkisebb gyermeke, Roman, majd nemrégiben a kisded édesanyjával, a színésznél 54 évvel fiatalabb Noor Alfallahhal szakítottak. Továbbá könyvet is ír a Sebhelyesarcú megformálója, a Sonny Boy című memoárja várhatóan november 14-én fog megjelenni. A könyvet elsősorban Romannek szánja, hogy idővel a felcseperedő kisfiú, a memoár segítségével biztosan megismerhesse az apját.

Al Pacino már korábban is megvillantotta híressé vált tokját

(Fotó: TheImageDirect.com)

Honnan van Al Pacino tokja?

A BBC-nek adott interjú során ugyan szó esett a kései apaságáról, a halál közelségéről vagy épp a leghíresebb filmjéről, ám egy ponton váratlanul a legendás színész telefonjára hárult a figyelem. Az interjút készítő újságíró meg is jegyezte, sok mindenre gondolt, hogy mégis mi lehet Al Pacino telefonján, de erre aztán nem számított. Ekkor a kamera ráközelített a sztár telefonjára, melynek hátulján egy Shrekről készült montázskép volt látható. Pacino erre csak annyit reagált:

Ki számított volna Shrekre?"

Majd hozzáfűzte a tokra mutatva, hogy "ez az enyém". A tokot Al Pacino gyereke, Olivia adta az apjának még évekkel ezelőtt. A legkisebb lánya egyszer elkérte az apja telefonját, majd ezzel az ogrés tokkal rajta adta vissza neki. A sztárszínész pedig jó apaként megígérte a gyermekének, hogy használni fogja, és ezt az ígéretét meg is tartotta. A tok pedig nem is lehetne aktuálisabb, hiszen idén jelentették be, hogy másfél évtizedet követően folytatják a rémséges ogre történetét.

Az interjú telefontokra vonatkozó részét itt tekinthetik meg: