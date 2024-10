Ilyen jó minőségben sem láthattunk még Alieneket

Közel fél évszázaddal ezelőtt Ridley Scott a filmtörténelem egyik legnagyobb klasszikusát, és ezzel együtt legrémisztőbb szörnyetegét is megteremtette. Nem csoda, hogy a nagy sikerű mozi több folytatást is kapott, melyek közül ugyan nem tudott mindegyik egyformán sikeres lenni, mégis öregbíteni tudták ennek a hihetetlen filmsorozatnak a hírnevét. Az idei év augusztusában pedig ismét meghódította a világ mozijait a hírhedt sci-fi horror-franchise a legújabb darabjával, az Alien: Romulusszal. Bár a Romulust még továbbra is vetítik, most az alapsztori első két fejezetét, A nyolcadik utal: a Halált és A bolygó neve: Halált is műsorra tűzi számos budapesti mozi, ráadásul digitálisan felújított, 4K minőségben. Azért, hogy egy kis kedvet hozzunk a mozilátogatáshoz, összeválogattunk pár kulisszatitkot az említett két filmről cikkünkben.

Az Alien emblematikus tojása nem túl kedves meglepetést tartogat (Fotó: 20TH CENTURY FOX / NORTHFOTO)

Alien - A nyolcadik utas: a Halál

1. Egy régi hollywoodi legenda szerint azt a jelenetet, amikor az idegen lény áthatol a legénység egyik tagjának, Kane-nek a mellkasán, első alkalommal sikerült jól felvenni. Azonban az igazság az, hogy a jelenet első rögzítésénél a kellékszörnyeteg nem tudta átszakítani John Hurt pólóját, ezért azt újra kellett forgatni.

2. Szintén ehhez a jelenethez vonatkozik még egy érdekesség. A Lambertet alakító Veronica Cartwright sikolya, amikor arcára fröccsen a rengeteg vér, abszolút hiteles, ahogyan színésztársai reakciói is, hiszen nem tudták, pontosan hogyan is fog zajlani a jelenet.

A nyolcadik utas: a Halál klasszikus ebédlőasztalos jelenete (Fotó: Courtesy of 20th Century Fox / NORTHFOTO)

3. Az idegen lény rettenetes külsejének legrémisztőbb része talán a szája, mely mögött még egy száj lapul. Az alkotók az állkapocs elkészítéséhez egy igen szokatlan összetevőt használtak. A fogsor mentén megjelenő inak ugyanis szétvágott óvszerek. A rendező, Ridley Scott egyébként nem volt elégedett a végeredménnyel, mert szerinte túlságosan is látszik, hogy milyen alapanyagot használtak.

4. Amikor már teljesen reménytelennek hitték, hogy valaha is találni fognak egy megfelelő adottságokkal rendelkező embert az idegen szerepére, akkor teljesen véletlenül egy londoni kocsmában rátaláltak Bolaji Badejora, egy nigériai grafikusra, aki két méternél is magasabb volt, és rendkívül vékony végtagokkal rendelkezett. Badejo még pantomimórákat is vett, hogy tökéletesítse mozgását.