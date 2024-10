Amadeus - Nem sikerült megölnie a zsenit, ezért megőrült

Shaffer drámájának és forgatókönyvének cselekménye, központi konfliktusa olyannyira tökéletesen kidolgozott, hogy gondolhatnánk a rendező Forman ezúttal csak "karmester", aki hozzáértően instruálja korhű díszletek (Bécs helyett Prága volt a forgatási helyszín) között és hiteles kosztümökben (kivéve tán Mozart rózsaszín, már az 1970-es évek punkjait idéző parókáját) brillírizó remek színészeit, a megfelelő drámai csomópontokon alkalmazza Mozart és Salieri muzsikáját, dolgozik együtt a mindvégig természetes fényeket alkalmazó Miroslav Ondrícek operatőrrel, s szerkeszti feszesre a vágóasztalnál a leforgatott képsorokat – ha nem ezek összessége (nem megemlítve még számos eszközt, amelyeket Forman egész pályafutása során kiválóan alkalmazott) adná a rendezői munka és látásmód lényegét. Tény, hogy Forman zsenialitása nem hivalkodó az Amadeus esetében (sem), de nagyon is tetten érhető, ahogy a klasszikus felépítményben a maga természetességében mutatja meg az embert, gyarlóságaival és erényeivel. Forman tisztán és visszafogottan, szinte észrevétlenül varázsol – nem bűvészkedik.

És nem is csal, még akkor sem, ha az alapanyag, Shaffer "Mozart és Salieri témájára írt fantáziája" egy soha nem bizonyított pletykából indul ki, miszerint Salieri (aki a valóságban kevésbé élt annyira önmegtartóztató módon, ellenben életében sikert sikerre halmozott) megmérgezte riválisát. Az élete alkonyán demenciától szenvedő Salieri által is megerősített (majd halálos ágyán cáfolt) az 1800-as évek elején szárba szökkent szóbeszédet aztán 1830-ban Puskin élesztette újjá Mozart és Salieri című darabjával, amelyből 1897-ben Rimszkij-Korszakov azonos címmel operát is írt, Viktor Turzsanszkij pedig 1914-ben filmre vitte – és Puskin drámája ihlette meg a brit Shaffert is, hogy a soha nem bizonyított (inkább cáfolható, lévén Salieri Mozart életében és halála után is több alkalommal vezényelte annak darabjait) rivalizálásból olyan drámát írjon, amelyben általános érvénnyel ábrázolhatja nem is annyira a zseni, mint inkább a középszer tragédiáját.