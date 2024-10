Amerikai elnökök a mozivásznon: 6 emlékezetes film, amit kár lenne kihagyni

Hollywood mindig is rajongott az amerikai elnökök történeteiért, hiszen ezek a karakterek ikonikus történelmi események és nagy drámák főszereplői. A filmvásznon megidézett elnökök között találunk botrányos és hősies alakokat egyaránt, akiket korszakos színészek keltettek életre. Listánkban most összegyűjtöttük azokat az amerikai elnök ábrázolásokat, amelyek emlékezetessé váltak a filmvilágban.

A történelem (addigi) legellentmondásosabb megítélésű amerikai elnökét Anthony Hopkins formálta meg

Fotó: Photo12 via AFP/Archives du 7eme Art

Richard Nixon (Anthony Hopkins) – Nixon (1995)

Andy Vajna a produceri munkásságából a Nixonra volt az egyik legbüszkébb, nem érdemtelenül. Oliver Stone filmjében a történelem (addigi) legellentmondásosabb megítélésű amerikai elnökét Anthony Hopkins formálta meg, a hivatali ügyei mellett legalább annyira koncentrálva Nixon magánéletére is. Ebben az elnöki életben pedig központi szerep jutott egy boldogtalan házasságnak, és egy ennek ellenére támogató, sőt a férje legrosszabb indulatait okosan kordában tartó feleségnek. Így nem véletlen, hogy a film 4 Oscar-jelöléséből jutott Anthony Hopkins mellett a First Ladyt játszó Joan Allennek is.

Roger Donaldson Steven Cul , Bruce Greenwood, Kevin Costner a Tizenhárom nap – Az idegháború című filmben

Fotó: Photo12 via AFP/New Line Cinema

John F. Kennedy (Bruce Greenwood) - Tizenhárom nap – Az idegháború (2000)

A címbeli tizenhárom nap 1962-ben, a kubai rakétaválság idején zajlott, és talán sosem volt olyan közel a teljes emberiség a pusztuláshoz, mint akkor. A hidegháború csúcsán csak egy hajszál választotta el a két szuperhatalmat az atomháború kirobbantásától, ennek megakadályozásért pedig ebben a filmben a Fehér Ház egyik asszisztense tesz a legtöbbet Kevin Costner alakításában. Persze a törekvései mit sem érnének egy jószándékú, bölcs elnök nélkül, akit a Kennedyre még külsejében is módfelett hasonlító Bruce Greenwood keltett életre.

A nevezetes Watergate-ügybe belebukó amerikai elnök története a filmvásznon

Fotó: Photo12 via AFP/Archives du 7eme Art

Richard Nixon (Frank Langella) – Frost/Nixon (2008)

A 20. század amerikai elnökei közül Richard Nixon alakját idézték meg leggyakrabban a hollywoodi mozifilmek, hiszen mégiscsak ő volt az egyetlen, aki a legmagasabb hivatalról lemondott, vagy inkább lemondani kényszerült a történelem során. A nevezetes Watergate-ügybe belebukó amerikai elnök három évvel a lemondása után állt csak újra a kamerák elé, egy nagyinterjút adva a sokakat izgató háttérokokról. Lényegében ennek a médiatörténeti jelentőségű interjúnak a sztoriját dolgozza fel ez a film, a másik főszerepben egy élete lehetősége előtt álló, később az angol televíziózás egyik leghíresebb alakjává lett izgága brit riporterrel Martin Sheen alakításában.