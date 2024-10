Több mint húsz év után érkezik a Neveletlen hercegnő 2 folytatása

Anne Hathaway karrierének első mérföldköve volt a 2001-ben megjelent vígjáték, a Neveletlen hercegnő, mely három évvel később folytatást is kapott, a színésznő pályafutása pedig onnantól elkezdett felfelé ívelni. Ezután pedig olyan kasszasikerekben szerepelt, mint Az ördög Pradát visel, A sötét lovag – Felemelkedés vagy a Csillagok között. A szakmai elismerést pedig két további szerepéért kapta: A Rachel esküvőjéért 2009-ben jelölték az Oscarra, majd négy évvel később a Nyomorultakban nyújtott alakításáért meg is kapta a díjat a legjobb női mellékszerepló kategóriában. Most viszont visszatér a gyökerekhez, és újra magára ölti Mia Thermopolis hercegnői ruháját.

Az Anne Hathaway filmek a kasszáknál és szakmai körökben is sikeresek

(Fotó: KPA Honorar & Belege)

Anne Hathaway már évek óta tárgyal

A harmadik részt először az előző évtized közepén kezdték el tervezni, de akkor Anne Hathaway gyerekei közül épp az elsővel volt várandós, így szüneteltették a projektet. Majd aztán 2022-ben elővették a fiókból, és az egyeztetések elkezdődtek a filmmel kapcsolatban. Tavaly Anne Hathaway egy interjúban el is mondta, hogy ugyan még nincs mit bejelenteni, de jól haladnak a dolgok. Azt már tudni lehet, hogy a forgatókönyvet Flora Greeson írja, akinek a nevéhez a Pont az a dal köthető. Az első két részt dirigáló Gray Marshall sajnos 2016-ban elhunyt, így a direktori székbe más valaki fog beülni. Ez a valaki pedig Adele Lim, akinek ez lesz a rendezői debütálása. Lim egyébként társírója volt a Kőgazdag ázsiaiak című, nagy sikerű romantikus vígjátéknak, szóval tapasztalata már van a műfajban. A forgatást várhatóan a jövő évben fogják majd elkezdeni.

Julie Andrews és Anne Hathaway, mint a királyi család tagjai (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Vajon Julie Andrews-t sikerül meggyőzni?

Bár a történetről egyelőre semmit nem tudtunk, a másik nagy kérdés a sztorin kívül, hogy a Clarisse Renaldit alakító Julie Andrews is visszatér-e vajon. A pletykák szerint a 89 éves, Oscar-díjas színésznő várhatóan ismét feltűnik a megszokott szerepében, azonban Andrews egy korábbi nyilatkozata nem ezt sugallja.

„Néha jobb lenne a jó dolgokat békén hagyni. Nem szeretem, mikor valamit addig fejnek, amíg meg nem hal.”

— mondta idén márciusban a TODAY.comnak.