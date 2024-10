Anthony Mackie a halállal néz farkasszemet új filmjében

WALL-E, a szerelmes robot

(Fotó: Entertainment Pictures / Entertainment Pictures/© 2008 by Pixar Animation Studios)

WALL-E

A listán szereplő filmekről együttesen elmondható, hogy nem gyerekeknek szólnak, a WALL-E azonban egy üdítő kivétel. A pusztulásig teleszemetelt Földet takarító kis robot egy napon öntudatra ébred, és az emberi érzelmek legszebbjét éli meg: szerelmes lesz. A Disney és a Pixar közös produkciója amellett, hogy a cukiságban is jeleskedik, fontos társadalomkritikai elemeket is felvonultat, így a gyermekek és a szülők számára is remek szórakozás.

Woody Harrelson és Jesse Eisenberg, a zombik ősellenségei

(Fotó: Columbia Pictures / NORTHFOTO/© 2009 by Columbia Pictures)

Zombieland

Ki mondta, hogy a zombiapokalipszis átvészelése csak kín és szenvedés lehet? A Zombieland rendezője, Ruben Fleischer biztos nem, hiszen a témában egy mára már klasszikusnak számító horror-vígjátékot alkotott meg. Egy különböző műfajokat ötvöző road movie-ban Jesse Eisenberg és Woody Harrelson párosa előtt ugyan külön célok is lebegnek (egyikőjük a szüleit akarja felkeresni, míg a másik egy sütemény nyomába ered), azonban a túlélés közös érdekük.

Chris Evans a lázadók élére áll

(Fotó: Entertainment Pictures / NORTHFOTO/© 2012 by Entertainment Pictures)

Snowpiercer – Túlélők viadala

Az Oscar-díjas rendező, Pong Dzsunho posztapokaliptikus mozija a jégkorszakot hozza el újra az emberiség történetébe, minek következtében a maradék maréknyi túlélő egyetlen egy, folyamatosan mozgásban lévő vonaton kényszerül élni. A társadalmi ranglétra a vonat felépítésén tükröződik vissza: a jármű elején él az előkelő réteg, és ahogy hátrébb megyünk, úgy lépünk egyre lejjebb a létra fokain. Az igazságtalan életkörülményeket megelégelő utolsó kocsik utasai, élükön a Chris Evans karakterével, forradalmat szerveznek a tehetősebb réteg ellen, a harc pedig kezdetét veszi a száguldó szerelvényen.

John Goodman valóban jó ember a nevéhez hűen?

(Fotó: Paramount Pictures / NORTHFOTO/© 2016 by Entertainment Pictures)

Cloverfield Lane 10

Talán kissé kakukktojásnak számít a Cloverfield folytatása, hiszen az egyik legjobb szörnyfilm második része egyáltalán nem a látványra helyezi a hangsúlyt, hanem a helyzet drámai oldalára. A történet szerint ugyanis a világ pusztulása elől menekülő férfi jóindulatból egy fiatal nőt magával rángat tudtán kívül a földalatti bunkerjébe. Bár a nő először hálás a John Goodman által megformált férfinek, de idővel kezd kételkedni a felszín feletti krízishelyzet létezésében, a jelek pedig kezdik egyre paranoiásabbá tenni.