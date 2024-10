Miért szeretjük az antihősöket?

Nem új keletű az antihősök iránti vonzalom, rajongás. A filmtörténelem során rengeteg alkalommal kaphatta azon magát a mozinéző, hogy egy rosszfiú sikeréért drukkol. Talán a valaha készült legnépszerűbb filmes széria, A Keresztapa-trilógia is egy antihős, Michael Corleone sztoriját dolgozza fel, de eszünkbe juthatnak még olyan klasszikusok is, mint a Rambo, a Taxisofőr, A sebhelyesarcú vagy a Kill Bill, és még reggelig lehetne sorolni.

Egy klasszikus antihős, Tony Montana (Fotó: Snap/ Northfoto)

Pontosan mi is az antihős?

Először nem árt tisztázni, mi is az antihős jelentése: Egy olyan, ezerféle tulajdonságokkal felruházott szereplő, aki saját történetében ugyan hősként van ábrázolva, de amint kiemeljük ebből a közegből, máris sokkal negatívabb képben tűnik fel. Ezek a szereplők pedig többnyire a társadalom kitaszítottjai, bűnözők vagy szörnyetegek szoktak lenni.

Joker is a társadalom kitaszítottja (Fotó: ZUMAPRESS.com / � 2024 by Entertainment Pictures)

Köpenyes antihősök

A régi korokhoz képest napjaink filmjeiben a különbség csak az, hogy Hollywood ráérzett az elmúlt 15 évben arra, hogy ha modern, képregényes köntösbe bújtatja ezeket az antihősöket, akkor nagyobb eséllyel harapnak rá a nézők. Feltehetőleg ezért kapott teret 2015-ben, több mint egy évtized várakozás után Ryan Reynolds, hogy karakterhű Deadpool-mozit készítsen, illetve ez az oka a Venom-trilógia elkészültének is. Továbbá Loki önálló sorozata is két évadnál tart. Itt pedig nem áll le a Marvel, hiszen idén decemberben érkezik a mozikba Aaron Taylor-Johnson főszereplésével a Kraven, a vadász is - igaz a Sony égisze alatt. Ám a konkurens sem tétlenkedett az elmúlt években, a DC is ráérzett az antihősökben rejlő lehetőségre. 2016-ban nem is egy, hanem rögtön egy egész csapatnyi antihős sztorijával álltak elő a Suicide Squad – Öngyilkos osztagban. A film igen megosztóra sikerült, de öt évvel később mégis kapott folytatást, igaz, a szereplőgárda jelentős részét le is cserélték. Az öngyilkosok történetének két fejezete között pedig érkezett Todd Phillips, és váratlanul nagyot kaszált a Jokerrel a kasszáknál. A bukott komikusból lett gyilkos bohóc pedig már a második filmjét éli meg épp a mozikban. Persze továbbra is vannak antihősök, akik nem kényszerülnek latexruhát felhúzni, hogy sikeresek legyenek, gondoljunk csak John Wickre, aki négy filmet is megélt, sőt spin-offot is kap a sztorija.