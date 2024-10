Apu szeme fénye a moziban: 7 emlékezetes film az apa-lánya viszonyról

Michel Keaton új filmje még ha ígéretes is, de nem egyedei a filmtörténelemben. Az apa-lánya kapcsolat az egyik legérzelmesebb és legbonyolultabb kötelék, amit a filmvásznon is gyakran bemutatnak. Ezek a történetek hol meghatóak, hol megrázóak, de mindig mély érzelmeket váltanak ki a nézőkből. Listánkban most összegyűjtöttük a legemlékezetesebb filmeket, amelyek az apák és lányaik különleges viszonyát tárják elénk.

Michael Keaton új filmje, az apa-lánya filmek egyik mintapéldája: az Apák gyöngye mától a mozikban - Fotó: AFP

A 7 legjobb apa-lánya filmek:

Papírhold (1973)

Nemcsak a mozivásznon, de a valóságban is apa-lánya párost alkotott Peter Bogdanovich klasszikusának két főszereplője. A kis Tatum O’Neal és édesapja, a hollywoodi legenda Ryan O’Neal (Love Story, Barry Lyndon) egy gazdasági világválság idején Amerika-szerte kóborló szélhámospárost játszottak el ebben a humorral teli, mégis szívszorító fekete-fehér alkotásban.

Tatum O’Neal élete első filmszerepe mindössze 10 évesen az Oscar-díjat is elhozta számára, amivel máig ő minden idők legfiatalabb győztese.

Mindenképpen talán (2008)

Apa mesél a kislányának: létezik ennél bensőségesebb helyzet? Ebben a filmben viszont szokatlan a mese, hisz egy szabálytalan romantikus filmről van szó, egyedi elbeszélői megoldással.

Megindító történet az apa-lánya viszonyra A Mindenképpen talán Ryan Reynolds főszereplésével

A főszerepben Ryan Reynolds egy harmincas, magánéleti zűrök közepén lévő apukát alakít, aki a kislánya kérésére és kommentálása közepette elmeséli a szerelmei történetét – de a neveket megváltoztatja benne, így egészen a sztori végéig nem tudhatja a gyermek és a nézők sem, melyik szereplő is lesz az ő anyukája.

Elrabolva (2008)

Minden apa rémálma valósul meg ebben a kőkemény akciófilmben, amikor a főszereplő Liam Neeson kislányát egy külföldi út során elrabolják, és emberkereskedők kezébe kerül.

Ez egy igazi kőkemény akciófilm: Liam Neeson próbálja visszaszerezni az elrabolt lányát

De a rosszfiúk azzal nem számolnak, hogy ez az apuka egy veterán titkosügynök, aki már az első pillanatban olyan monológgal kezdi a helyzet kezelését, hogy ami azóta instant klasszikussá vált.

A pankrátor (2008)

Ami gyerekkorban elromlott, az helyre lehet még később hozni? Ha teljesen visszacsinálni nem is, de jóvá tenni sok dolgot képes az ember. Az élet második, sőt utolsó esélye megragadásának, a visszatérés lehetőségének témáját gyakran dolgozzák fel filmek a sport világába helyezve, A pankrátorban pedig ez összefonódik cikkünk témájával is.