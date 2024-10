Visszatérő bérgyilkosok és harcos amazonok: itt vannak a legjobb bosszúfilmek

A bosszúfilmek tipikusan a krimik és akciófilmek műfajai elemeit ötvözve alkotnak tematikai műfajt, jellemzően egy olyan magányos hőst állítva a középpontba, aki valamilyen személyes, vagy szeretteit ért sérelem után a saját kezébe veszi az igazságszolgáltatást. A mai bosszúfilmek a hatvanas-hetvenes évekig nyúlnak vissza, olyan, bosszúálló emberekről és magányos igazságszolgáltatókról szóló filmek készültek ekkoriban, mint A játéknak vége, a Piszkos Harry vagy a Bosszúvágy. Amelyek gyökerei viszont a westernben keresendők, így tulajdonképpen a bosszúfilmek főhősei a vadnyugati mozi törvényenkívüli figuráinak "leszármazottai".

Az Oldboy az ázsiai bosszúfilmek egyik legerősebb példája

Fotó: Show East

A nézői tapasztalatok "naplózására" szakosodott weboldal, a Letterboxd alapján a Collider összeállította a legjobb bosszúfilmek toplistáját, amelyben a fentieknek megfelelően western is megtalálható.

Ezek a legjobb bosszúfilmek

A Collider cikke szerint ez a legjobb 12 bosszúfilm:

Carrie (1976, r.: Brian De Palma)

Gladiátor (2000, r.: Ridley Scott)

A visszatérő (2016, r.: Alejandro González Iñárritu)

Volt egyszer egy Vadnyugat (1968, r.: Sergio Leone)

Holtodiglan (2014, r.: David Fincher)

Kill Bill 2. (2004, r.: Quentin Tarantino)

Memento (2000, r.: Christopher Nolan)

Becstelen brigantyk (2009, r.: Quentin Tarantino)

Django elszabadul (2012, r.: Quentin Tarantino)

John Wick (2014, r.: Chad Stahelski)

Oldboy (2003, r.: Park Chan-wook)

Kill Bill 1. (2003, r.: Quentin Tarantino)

A listában több dolog is szembeötlő: ennek alapján a bosszúfilm jellemzően amerikai műfaj, hiszen még az olasz Leone és a brit Nolan filmjei is Amerikában játszódnak, csak a koreai Oldboy az igazi kivétel. Illetve, ehhez az Amerika-központúsághoz erősen kapcsolódva a 12-es toplistára 3 western is felkerült (Volt egyszer egy Vadnyugat, A visszatérő és Django elszabadul). Továbbá: a Letterboxd felhasználói szerint a legkülönfélébb műfajokban is alkotó, de az erőszakot minden filmjében művészi igénnyel ábrázoló Tarantino készíti a legjobb bosszúfilmeket, hiszen 4 filmje is felkerült a listára (ha a lista összeállítóihoz igazodva a kétrészes Kill Bill első és második részét két külön filmként kezeljük), sőt ő az egyetlen rendező a listán egynél több filmmel.