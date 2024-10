Bosszúvágy: a film, ami Amerikában is népszerűvé tette Charles Bronsont

Eredetileg nem Charles Bronson lett volna a Bosszúvágy főszereplője

Az 1972-es regény jogait megszerző United Artist egyébként nem is Winnert, hanem Sidney Lumet-t kérte fel a rendezésre, aki úgy gondolta, a főleg komikus szerepeiről ismert, de drámai színészként is kiváló, kétszeres Oscar-díjas Jack Lemmon alakítja a bosszúálló építészt. Csakhogy Lemmon túl erőszakosnak érezte a sztorit, így lemondott a szerepről. Utána olyan sztároknál fordult meg a forgatókönyv, mint Steve McQueen, Clint Eastwood, Burt Lancaster, George C. Scott, Frank Sinatra, Lee Marvin és Elvis Presley.

Közben Lumet is inkább a Serpico megrendezése mellett döntött, így került a projekt Winnerhez, aki korábban már dolgozott Bronsonnal, és úgy érezte, testhez álló szerep lenne neki. Bronsonnak viszont volt két apróbb gondja: az ügynöke szerint a film negatív üzenettel bírt (pártolja az önbíráskodást), illetve az eredeti forgatókönyv szerint (a regényhez hasonlóan) a főhős egy szürke kis könyvelő, amit Bronson nem érzett kimondottan "tökös" figurának, ezért lett Kersey-ből építész.

Idén 50 éves a Bosszúvágy: azért kritizálták, mert dicsőíti az önbíráskodást

A Bosszúvágy hatalmas kasszasiker lett tehát, de elsősorban a közönség szerette, főleg azért, mert a már akkoriban sem kimondottan jó amerikai közbiztonság körülményei között úgy érezhették, végre valaki keményen odavág a bűnözőknek.

A kritikusok viszont kevésbé érezték szerencsésnek, hogy a film alkalmat szolgáltat arra, hogy a nézők egy önbíráskodóval azonosuljanak. Winner és Bronson filmjét szinte kivétel nélkül támadták az amerikai lapok (ahogy azt Bronson ügynöke megjósolta), és túl az önbíráskodás pozitív színben való feltüntetése mellett (ami egyébként a film alapjául szolgáló regénynek nem jellemzője, Brian Garfield kifejezetten nagy hangsúlyt fektetett a főhős morális dilemmájára) a legfőbb kritika az volt, hogy a film támogatja a bűnözők korlátlan büntetését. Ezt a "rossz filozófiát" azok a kritikusok is számon kérték a filmen, akik egyébként elismerték erényeit, és izgalmas krimiként dícsérték.