Brad Pitt és George Clooney újra emeltek a téten: ez már a hatodik közös projektjük

Eddig öt alkalommal dolgoztak azonos filmen, ha eltekintünk a TV- vagy dokumentumfilmektől. Az új mozijuk, a Két magányos farkas pedig már a hatodik közös projektjük. Cikkünkben összeszedtük, melyek voltak az eddigi George Clooney-Brad Pitt filmek.

Az Ocean's Eleven - Tripla vagy semmi szereplői. Balról jobbra: Don Cheadle, Elliott Gould, Matt Damon, Brad Pitt és George Clooney (Fotó: Entertainment Pictures)

Ocean’s Eleven – Tripla vagy semmi

Ritka, mikor egy film remake-je jobban sikerül, mint az eredeti alkotás. A Ocean’s filmsorozat első darabjáról viszont ez kijelenthető. Steven Soderbergh rendező az 1960-as A dicső tizenegyet vette alapul a saját filmjéhez, és bár a Frank Sinatra vagy Dean Martin által fémjelzett darab magasra tette a lécet, a 2001-es mozinak ezt sikerült megugrania, s talán még rá is tett egy lapáttal. Az ezredforduló utáni bankrablós tolvajfilmek között az egyik legjobbként emlegetik a mai napig, ehhez pedig hozzátett, hogy Clooney és Pitt lubickoltak a szerepeikben.

George Clooney filmek terén járatos volt eddig is, de a kamera másik oldalán

(Fotó: KPA Honorar & Belege / Heritage-Images)

Egy veszedelmes elme vallomásai

Egy különös ember még különösebb életét mutatja be George Clooney a rendezői debütálásában, ráadásul az egyik főszerepet is magára osztotta. A Sam Rockwell által vászonra vitt Chuck Barris nappal tv-műsorok gyártásával van elfoglalva, míg éjszaka bérgyilkosként foglalatoskodik a CIA megbízásából. Ebben a darabban ugyan Brad Pittnek be kellett érnie egy kisebb mellékszereppel, de mégis hozzá tudott tenni az igaz történetet feldolgozó film nyomasztó légköréhez.

George Clooney, Matt Damon és Brad Pitt is nagyon stílusosan öltözködött az Ocens's folytatásában

(Fotó: Zuma/ Northfoto)

Ocean’s Twelve – Eggyel nő a tét

Akiket annyira nem kötnek le a sztorik, és inkább csak kifejezetten egy, vagy több színész miatt néznek filmeket, azok számára tökéletes szórakozás az Ocean’s folytatása. A mozi története lényegében ugyanaz, mint az első részé, viszont jobban előtérbe kerülnek a színészek, akik láthatóan továbbra is nagyon élvezik a munkájukat. Nem lehet mondani, hogy fölöslegesen elkészített folytatás, de tény és való, nem tudott felérni az előző epizódhoz, csak megközelíteni tudta azt.

Brad Pitt és George Clooney az Ocean's Thirteen cannes-i premierjén

(Fotó: UPI Photo)

Ocean’s Thirteen – A játszma folytatódik

Akárcsak a mozi szereplőinek, minden bizonnyal a film alkotóinak is a rengeteg zöldhasú lebeghetett a lelki szemei előtt. Más okot nem igazán találni, mi miatt készülhetett el egy újabb felvonás, hiszen új sztorival ismét nem álltak elő. A szereplőgárda nyújt megint mentőövet a mozikasszáknál, hiszen a felhozatal Hollywood akkora sztárjaival kecsegtet George Clooney-n és Brad Pitten kívül, mint Matt Damon, Andy Garcia vagy Al Pacino.